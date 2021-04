Share Facebook

Gli Easy Life tornano con un nuovo singolo, “Skeletons”, che anticipa l’uscita dell’album “Life’s a beach” (fuori il 4 Giugno). “Skeletons” è stata presentata per la prima volta da BBC Radio 1 come “Hottest Record in The World”.

“Skeletons” è una canzone intensa e piena di energia che ormai si può già porre come una hit degli Easy Life, una band che continua ad influenzare le sonorità inglesi. “Skeletons” è stata fatta prendendo spunto da un passato misterioso e terrificante’ ha detto il front-man Murray. “Tutti hanno un bagaglio pieno di scheletri che si porta dietro.”

“Skeletons” è il secondo assaggio che la band ci regala in vista dell’uscita dell’album “Life’s a beach”. Il disco è stato annunciato con l’uscita del primo singolo “A message to myself”: prodotta da BEKON (Kendick Lamar) e per il video con la collaborazione di Andy Baker (“Rick & Morty”).

La band proveniente da Leicester ha vinto nel 2020 la “Best New British Act” di NME, grazie soprattutto all’originalità dei suoni. Sin dall’annuncio dell’uscita, l’album è stato dichiarato come “il più veloce ad essere venduto di tutto l’anno”. Questo è un disco che “spera di non essere in nessun altro posto che qui ed allo stesso tempo si fissa nel bel mezzo di una triste esistenza inglese” ha detto Murray. Potrebbe esserci ancora molta pioggia sulla strada ma “Life’s a beach” è un momento di sole assoluto per gli Easy Life.