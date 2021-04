Cinecittà. Omaggio in jazz alla storia del cinema italiano

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Omaggio in jazz alla storia del cinema italiano anni 50, 60, 70 e 80. Un progetto di Ettore Carucci tratto dall’omonimo album per piano solo (Flaminio Jazz)

Ettore Carucci – pianoforte Luca Pirozzi – contrabbasso Alessandro Marzi – batteria

Un’epoca memorabile della colonna sonora del cinema italiano rivive ora in Cinecittà, un progetto live per trio jazz in cui il pianista Ettore Carucci, accompagnato da Luca Pirozzi al contrabbasso e Alessandro Marzi alla batteria interpretano una selezione di brani tratti da pellicole degli anni Cinquanta, Sessanta, Settanta e Ottanta.

Armando Trovajoli, Riz Ortolani, Piero Umiliani, Giancarlo Chiaramello e Fred Bongusto sono i Maestri selezionati dal pianista tarantino per viaggiare nei ricordi musicali che hanno in parte segnato il nostro immaginario collettivo e che Carucci ha personalizzato con cura, attraverso un proprio stile intimista, ricercato, sincero e attento. L’album, inoltre, contiene tre inediti. I Soliti Ignoti, Un Borghese Piccolo Piccolo, Totò E Peppino Divisi A Berlino, Fracchia, Giallo Napoletano, Il Tigre: questi i film italiani prescelti – insieme a tre inediti composti dallo stesso Carucci – per celebrare un momento altissimo in cui il perfetto connubio tra compositore e regista segnava l’epoca d’ora della nostra musica da film.

“Sono tutti grandi autori che conoscevano da vicino il jazz – ricorda Danilo Rea nella prefazione all’album – ed un musicista come Ettore Carucci li interpreta con grande gusto, maturo, senza bisogno di dimostrare nulla: è un musicista serio, che non spreca le note, che ha aspettato, senza ansia l’attimo giusto per registrare. L’esperienza maturata ed il gusto gli permettono di creare atmosfere che ci portano quasi a vedere le pellicole ed i personaggi dei film cui rende omaggio. Un omaggio importante.”

L’album “Cinecittà”, edito da Flaminio Jazz, è disponibile nelle principali piattaforme digitali; il concerto in trio, novità assoluta, è la perfetta cornice sonora per rassegne jazz e festival dedicati al cinema e alla musica applicata.

Programma:

1) GASSMAN BLUES (dal film I SOLITI IGNOTI) – Piero Umiliani

2) CINECITTÀ – Ettore Carucci

3) UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO (dal film UN BORGHESE PICCOLO PICCOLO) – Giancarlo Chiaramello

4) IL TIGRE (BOSSA SAX) (dal film IL TIGRE) – Fred Bongusto

5) VIA DEL GOVERNO VECCHIO – Ettore Carucci

6) TOTÒ E PEPPINO DIVISI A BERLINO Seq. 5 (dal film TOTÒ E PEPPINO DIVISI A BERLINO) – Armando Trovajoli

7) GIALLO NAPOLETANO (dal film GIALLO NAPOLETANO) – Riz Ortolani, Katyna Ranieri

8) LA SAMBA DI FRACCHIA (dal film FRACCHIA LA BELVA UMANA) – Fred Bongusto

9) L’ULTIMA SCENA DI UN FILM – Ettore Carucci

ETTORE CARUCCI, pianista jazz, compositore e interprete appassionato; grazie alla sua versatilità è riuscito a conquistare prestigiosi palchi che lo hanno portato a collaborare e a suonare con i migliori jazzisti di fama internazionale, tra i quali: Benny Golson, Gerry Bergonzi, Eric Marienthal, Tom Kennedy, Philip Catherine, Sonny Fortune, Tony Scott, Kim Plainfield, Lincol Goines, Mark Guiliana e molti altri. È inoltre docente presso il “Saint Louis College Of Music” di Roma e il Conservatorio di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia.