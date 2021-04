“Lassame sta’” feat. Gemitaiz singolo de La NIÑA

Share Facebook

Fuori oggi, venerdì 23 aprile, “LASSAME STA’” feat. Gemitaiz (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), singolo de LA NIÑA che vede la partecipazione del rapper romano! Il brano è disponibile in streaming e digital download al link https://smi.lnk.to/lassamesta.

A proposito della nuova versione di “LASSAME STA’”, traccia contenuta nell’EP d’esordio dell’artista, “Eden”, che si arricchisce dello speciale contributo di Gemitaiz, LA NIÑA commenta: “Quando due persone si dicono “Lassame sta’” è perché da sole non vogliono stare, ci ho messo tempo ma alla fine l’ho capito. Questa canzone l’ho scritta perché mi sentivo sola, non perché volessi esserlo. È stato bellissimo quando Gemitaiz mi ha scritto che avrebbe voluto darmi il suo contributo, perché è un po’ come se avesse ammesso di sentirsi solo anche lui, e si sa che stare da soli fa male, ma insieme meno”.

LA NIÑA esordisce nel 2019 con il suo primo progetto solista che traghetta la tradizione in una dimensione iper contemporanea. È un artista che nasce a Napoli due volte, nel 1991 e nel 2019. Fino al 2018 viaggia alla ricerca di se stessa nella musica, nel canto, nella scrittura, nell’arte e nel teatro. Nel 2019 rinasce in un universo musicale che azzera le distanze tra l’artista e le sue radici. Con le prime tre tracce “Croce”, “Niente Cchiù” e “Salomè”, l’artista è stata definita come l’ibrido perfetto fra Rosalía e Teresa De Sio. Nel 2020 debutta su Sony Music con la quale pubblica a febbraio 2021 il suo primo EP “EDEN”.