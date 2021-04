Share Facebook

Dal saggio di Carlo Coronati (Edizioni il Lupo), fresco di stampa, arriva un calendario di percorsi guidati con l’autore per vagabondare nei parchi, nelle periferie, nella street art, nei borghetti della capitale. Ecco il programma di maggio.

È uscita da poco e ha già catturato l’attenzione di molti urban trekker della Capitale… e non solo! ROMA, GUIDA INSOLITA PER ESPLORATORI URBANI (Edizioni il Lupo), utile e curioso manuale di Carlo Coronati (già artefice del saggio “Roma una vera bellezza”) per scoprire a piedi o in bici percorsi e scenari romani immersi di storia e natura, propone ora una serie di escursioni insieme all’autore per vivere da vicino un’avventura escursionistica di una mezza giornata (tutta camminando). Le presentazioni “on the road” avranno il costo di €10 che vale come buono acquisto valido fino al 31/12/2021 da utilizzare per libri e carte editi dalla casa editrice, per eventi e/o manifestazioni e, ovviamente, per la guida in questione. Le prenotazioni potranno essere effettuate solamente tramite email a info@edizioniillupo.it, lasciando il numero di telefono (per dettagli o maggiori informazioni il cellulare della casa editrice è +39 3299748092). La durata di ogni percorso sarà di 4/5 ore con una lunghezza oscillante dai 10 ai 15 km. Nei percorsi, non ad anello, è consigliabile raggiungere il luogo di partenza (specificato di volta in volta) con la metro o col trenino urbano, di modo da garantire la massima libertà al termine dell’escursione. Le escursioni avverranno sempre, salvo diluvio, e verranno nel caso ricalendarizzate. Il numero dei partecipanti sarà limitato per ovvi motivi di distanziamento. In ogni itinerario proposto ci saranno brevi pause di approfondimento sul trekking che si sta percorrendo e sul libro in generale, più una robusta sosta per il panino. Si potrà così scoprire il variegato tessuto urbano proposto di volta in volta, seguendo anche la mappa acclusa ad ogni trekking urbano. La guida è disponibile nelle librerie, nei negozi online e sul sito dell’editore:

https://www.edizioniillupo.it/

Sabato 8 maggio

IL PASSAGGIO VERDE A NORD EST, DA PIAZZA UNGHERIA A PONTE MAMMOLO

Villa Ada e il Parco dell’Aniene, un grande corridoio verde a Roma nord

Appuntamento: ore 10,30 Piazza Ungheria (di fronte alla banca Credit Agricole).

Percorso in traversata – Km 14 – ore 5 – Arrivo a Metro B Ponte Mammolo

Mercoledì 12 maggio

IL CORRIDOIO DI ROMA SUD, DALLA CECCHIGNOLETTA ALLA CAFFARELLA

Grandi spazi verdi a Roma sud, tra natura e storia: da un castello sconosciuto all’Appia Antica e alla magica Caffarella

Appuntamento: ore 10,30 Stazione Metro B Laurentina .

Percorso in traversata – Km 14 – ore 5 – Arrivo a Metro A Colli Albani

Sabato 15 maggio

LO SCRIGNO DI ROMA EST, DA PORTA FURBA, A P. MAMMOLO PER LA CERVELLETTA

La street art del Quadraro, l’Acquedotto Alessandrino, le aree verdi di Villa De Sanctis e Villa Gordiani fino al Casale della Cervelletta nel Parco dell’Aniene

Appuntamento: ore 10,30 Metro A Porta Furba (Bar Tornatora).

Percorso in traversata – Km 14 – ore 5 – Arrivo Metro B Ponte Mammolo

Domenica 16 maggio

SCALE E SCALETTE DI MONTEVERDE

L’anima di un quartiere fra liberty, parchi, ville, la storia della Repubblica Romana e la memoria pasoliniana

Appuntamento: ore 10,30 Piazza Ippolito Nievo (Viale Trastevere Ristorante KOI).

Percorso ad anello – Km 11 – ore 4

Domenica 23 maggio

IL FILO DELLE TORRI, DAL PARCO DI TOR TRE TESTE AI MURALES DI

TORPIGNATTARA

Dal Quarticciolo all’Acquedotto Alessandrino nel Parco di Tor Tre Teste, le vele della chiesa di Meier, il cuore pulsante di Centocelle fino alla street art di Torpignattara

Appuntamento: ore 10,30 Via Prenestina angolo via Palmiro Togliatti (tram 14 da Termini fermata TOGLIATTI/ABELIE oppure bus 451 FERMATA TOGLIATTI/PRENESTINA da Ponte Mammolo Metro B).

Percorso in traversata – Km 12– ore 4 – Arrivo Via Casilina Stazione Torpignattara Ferrovie Laziali

Sabato 29 maggio

DALLA CAFFARELLA PIÙ SEGRETA A COLLE OPPIO FINO A PIAZZA VITTORIO

Dalla Caffarella più segreta alle Mura Aureliane. Fin su a Colle Oppio per raggiungere il restyling di Piazza Vittorio

Appuntamento: ore 10,30 Metro A Furio Camillo.

Percorso in traversata – Km 12 – ore 4 – Arrivo a Piazza Vittorio (Metro A)

Domenica 30 maggio

VILLA ADA SELVAGGIA, MONTE ANTENNE, LA MOSCHEA, I PARIOLI

Il bosco labirintico di Villa Ada, Monte Antenne, la Moschea, Piazzale delle Muse

Appuntamento: ore 10,30 Piazza Ungheria (di fronte alla banca Credit Agricole).

Percorso ad anello – Km 10 – ore 3.30