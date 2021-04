Foo Fighters con il nuovo singolo “Chasing Birds”

Share Facebook

I FOO FIGHTERS tornano in radio venerdì 30 aprile con “CHASING BIRDS”, brano incluso nel nuovo album della band “MEDICINE AT MIDNIGHT” (Roswell Records/RCA Records/Sony Music).

É online anche il videoclip ufficiale animato, diretto da Emlyn Davies e Josh Hicks.

L’album “Medicine At Midnight” è stato anticipato dal primo singolo estratto “Shame Shame”, presentato al Saturday Night Live, dal brano “No Son of Mine”, che termina con l’epica dichiarazione “final f * ck you to 2020”, e dal singolo “Waiting on a War”.

L’attesa è cresciuta in modo esponenziale con la pubblicazione di ogni nuova traccia e l’album è stato accolto immediatamente con critiche entusiaste: tra le più appassionate quella del Wall Street Journal, che l’ha definito «uno dei migliori album dei Foo Fighters di questo secolo».

“Medicine At Midnight” è stato prodotto da Greg Kurstin e dai Foo Fighters, registrato da Darrell Thorp e mixato da Mark “Spike” Stent.

Tracklist di “Medicine At Midnight”

Making a Fire

Shame Shame

Cloudspotter

Waiting on a War

Medicine at Midnight

No Son of Mine

Holding Poison

Chasing Birds

Love Dies Young

I Foo Fighters sono Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear e Rami Jaffee.