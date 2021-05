Fasma dal 7 maggio il nuovo singolo “Indelebile”

Share Facebook

Dopo aver partecipato alla 71ª edizione del Festival di Sanremo, nella categoria Campioni con il brano “PARLAMI”, FASMA è pronto a tornare venerdì 7 maggio con il nuovo singolo “INDELEBILE” (Epic Records Italy/Sony Music Italy). Il brano, prodotto da GG, è disponibile in pre-save al link https://forms.sonymusicfans.com/campaign/fasma-indelebile/.



Nell’attesa, l’artista si è esibito sabato 1 maggio sul palco del Concerto del Primo Maggio 2021, all’Auditorium Parco della Musica di Roma.



Il brano, che mira a racchiudere i ricordi in una canzone per custodirli per sempre, prosegue la contaminazione di generi musicali presente anche in “Parlami”, con sonorità rock che si affiancano al cantautorato rap.

“‘Indelebile’ è intensità, verità, uno sfogo su musica. – commenta Fasma – Siamo qui per raccontare il nostro punto di vista e la musica, ancora una volta, è il nostro modo per farci capire dal mondo esterno. I ricordi sfumano nel tempo, servono delle prove, delle testimonianze, dei libri, per poter continuare a ricordare. In questo caso, è una canzone a renderli indelebili.”

Tiberio Fazioli, aka FASMA, nasce il 17 dicembre 1996 a Roma. Nel 2016 fonda la crew WFK insieme al produttore GG (Luigi Zammarano), Tommy l’Aggiustatutto e il suo manager Lorenzo Zefferi: «Esistiamo dentro di noi da sempre, a livello pubblico dal 17/12/2016». L’etichetta ha all’attivo tre artisti: Lil Zeff, Riviera e Barak da Baby. La musica è il pennello senza regole di Fasma, il microfono è la fotocamera con la quale cerca di rievocare momenti passati e significativi della propria vita, empatia in note, scatti di emozioni. Nel 2017 pubblica i singoli “Marylin M.” (oltre 13 milioni di visualizzazioni su YouTube e 24,5 milioni di stream su Spotify) certificato disco d’oro, “M. Manson”, “Lady D.” e “Monnalisa” ft. Barak da Baby. Il suo album d’esordio “Moriresti per vivere con me” è uscito il 2 Novembre 2018. L’artista nel 2020 è stato in gara alla 70 ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione ‘Nuove Proposte’ con il brano “Per sentirmi vivo”, con cui ha conquistato pubblico e critica. Il singolo, che conta oltre 76 milioni di stream totali ed è stato certificato doppio platino (certificazione diffusa da Fimi/GfK Italia), è contenuto nell’album “IO SONO FASMA” (Sony Music Italy), uscito a marzo 2020. Fasma è stato tra i protagonisti della 71ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione “Campioni” con il brano “Parlami”, prodotto da GG e certificato disco d’oro (certificazione diffusa da Fimi/GfK Italia).