Machine Gun Kelly feat Kellin Quinn il singolo “Love race”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Sonorità rock e pura energia!

Disponibile per la programmazione radiofonica “LOVE RACE”, il nuovo singolo inedito di MACHINE GUN KELLY Feat. KELLIN QUINN degli Sleeping with Sirens.

Dopo il concerto sold out a Jacksonville in Florida, MACHINE GUN KELLY si è esibito questo weekend al NFL Draft in live streaming. Annunciato inoltre il “Tickets to My Downfall Tour” previsto nell’autunno 2021, che toccherà 28 città negli USA da New York a Los Angeles. Per la serata finale, MACHINE GUN KELLY suonerà a Cleverland (Ohio), la sua città natale, al The Rocket Mortgage Fieldhouse.

Un 2021 di grande successo per MACHINE GUN KELLY, iniziato con il debutto dietro la macchina da presa per il cortometraggio “Downfalls High” e la performance al “Saturday Night Live”.

L’anno scorso l’album “Tickets to My Downfall”, che contiene i singoli “bloody valentine” e “my ex’s best friend” feat. Blackbear, ha debuttato al #1 della classifica americana.

MACHINE GUN KELLY ha inoltre chiuso il 2020 in grande stile con la strepitosa esibizione a Times Square durante la notte di Capodanno, una performance in una piazza deserta che però ha conquistato tutti gli spettatori da casa.