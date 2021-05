Share Facebook

Il festival dedicato a musica e cinema per la direzione artistica di Michele Riondino arriva nel 2021 alla sua quinta edizione presso le Cave di Fantiano, Grottaglie, dal 10 al 15 agosto.

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA (unica data pugliese) E LA FEMME (unica data italiana) i protagonisti della serata del 13 agosto

Se lo scorso anno la parola d’ordine era resistere e trasformare il problema in opportunità, quest’anno il nostro sguardo sarà proiettato su un futuro che vogliamo conquistare a tutti i costi. Il nostro futuro si chiama libertà: dalla pandemia, dalla paura, dal disfattismo.

Lavoriamo a un’idea di Cinzella Festival che sia esorcizzante e di buon auspicio. Faremo come se ad agosto potremo ballare e divertirci come facevamo prima della pandemia. Se il destino baro ci rimetterà i bastoni fra le ruote saremo sempre in tempo a tornare indietro e a correre ai soliti ripari, ormai lo sappiamo fare bene. La cosa più importante però è che questo fottutissimo virus non vincerà mai su Cinzella. Let’s rock.

(Michele Riondino)

L’associazione Culturale AFO6 – Convertitori di idee di Taranto, annuncia LA RAPPRESENTANTE DI LISTA E LA FEMME; i primi protagonisti del CINZELLA FESTIVAL, il festival come sempre dedicato a musica e cinema che si terrà dal 10 al 15 agosto a Grottaglie (TA), nell’incantevole e unico scenario delle Cave di Fantiano, per la direzione artistica dell’attore Michele Riondino.

Dal 10 al 12 agosto la parte dedicata prevalentemente alle immagini, mentre i live si concentreranno dal 13 al 15 agosto.

Dopo il successo dello scorso anno con Diodato, BSBE e Andrea Laszlo De Simone, dopo il clamore di Franz Ferdinand e Afterhours e decine di migliaia di presenze registrate negli ultimi anni, Cinzella torna per la sua quinta edizione nell’estate 2021, all’insegna della sicurezza e del rispetto delle normative vigenti, e riprende la sua forma di festival che guarda alle più interessanti e chiacchierate realtà di livello nazionale e internazionale.



Il festival dedicherà come ogni anno una parte alle “immagini”, e una parte ai concerti dal vivo, dal 10 al 15 agosto. Sul grande palco delle Cave di Fantiano di Grottaglie si alterneranno come sempre talk, proiezioni, musica, guest d’eccezione che verranno annunciati nelle prossime settimane.

13 agosto 2021

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA (unica data pugliese) per la presentazione del nuovo album My Mamma

LA FEMME (unica data italiana) per la presentazione del nuovo album Paradigmes

Biglietti disponibili qui: https://link.dice.fm/9iUydBCRhcb

Il 13 agosto sarà dunque una serata davvero speciale. I primi ospiti sono nel novero degli artisti che nel 2021 hanno visto la definitiva consacrazione.

Non poteva perciò mancare all’appello LA RAPPRESENTANTE DI LISTA: protagonista al Festival di Sanremo con il brano Amare, gemma incastonata nell’album My Mamma, uscito il 5 marzo, la band queer ha portato al grande pubblico il suo mondo musicale fluido e libero da etichette musicali.

Ad aprire le danze, una band internazionale dal sapore unico: LA FEMME, per una sola ed esclusiva data italiana. L’esordio “Psycho Tropical Berlin” (2013) ha decisamente sconvolto ed entusiasmato la critica di mezzo mondo, sopravvivendo al tempo e al successivo Mystére, altro episodio o vera e propria chicca nella carriera della band francese rappresentata da Marlon Magnée e Sacha Got. Il nuovo album Paradigmes, uscito in questo 2021, ha mantenuto le promesse e le aspettative, regalando la stessa lucida follia, lo stesso fascino e carisma che, da Biarriz a Parigi, ha caratterizzato la musica di La Femme, spostandosi poi verso il resto del mondo.

