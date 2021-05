“Hold Me Like You Used To” il nuovo singolo di Zoe Wees

“Hold Me Like You Used To” è l’incredibile nuovo singolo di Zoe Wees in radio da venerdì 28 maggio. Il brano fa parte dell’EP “Golden Wings”, che contiene 5 tracce tra cui le due canzoni pubblicate lo scorso anno, “Control” e “Girls Like Us”, che insieme hanno totalizzato oltre mezzo miliardo di stream a livello globale.

“Hold Me Like You Used To” parla dell’importanza delle relazioni con le persone care. Zoe spiega: Questa è una canzone sulla perdita di qualcuno che ami veramente e a cui ti senti vicino. È dedicata alla mia bisnonna, che purtroppo ora non è più qui con me. Era una donna molto forte, la persona più divertente che conoscessi. Posso ancora sentire la sua grande energia, lei è la mia ispirazione e so che è ancora qui a darmi consigli.

Parlando dell’EP Golden Wings, Zoe ha detto: Ogni canzone è autobiografica e molto speciale per me. In un certo senso l’EP è stato scritto come terapia personale e ogni traccia mi ha aiutato ad affrontare i profondi momenti di sconforto. Per quanto riguarda la mia bisnonna, mia mamma mi ha detto che chi se ne va veglia su di noi con ali dorate, ecco perché ho chiamato il mio EP “Golden Wings”.

Zoe Wees, 19 anni di Amburgo, ha iniziato la sua incredibile carriera musicale soltanto lo scorso anno. I due brani pubblicati nel 2020, “Control” e “Girls Like Us”, hanno entrambi raggiunto la Top Hits di Spotify negli Stati Uniti e in Germania. “Control” è attualmente disco d’oro in Germania, Francia, Italia, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia. È anche platino in Svizzera (4x), Belgio e Austria. “Girls Like Us” ha raggiunto la Top 10 nelle classifiche di iTunes e Apple Music in tutta Europa e ha avuto il supporto da media e artisti del calibro di Guardian, Zane Lowe, James Corden, People Magazine, Teen Vogue, Gal-Dem, Scott Mills & Molly King a BBCR1, Billboard, The Line of Best Fit, & Clash. Entrambi i singoli sono entrati in classifica nella Global 200 di Spotify. Il brano “Ghost” pubblicato ad aprile ad oggi è nella Top 20 della European Singles Chart. Zoe Wees è stata Next Up Artist di Apple per il mese di aprile (dopo Tate McRae & Holly Humberstone), si è esibita nello show di Jimmy Kimmel (https://www.youtube.com/watch?v=qSP6rJzD-oM) ed è stata inclusa tra i talenti Under 30 europei di Forbes.

Recentemente Zoe è stata scelta da Spotify per lanciare la playlist EQUAL, la nuova campagna globale dedicata a promuovere la parità di genere e celebrare il contributo delle donne nel mondo dell’audio.