Senhit in finale all’ Eurovision Song Contest

SENHIT, in rappresentanza di San Marino, vola in finale all’EUROVISION SONG CONTEST 2021!

L’atteso epilogo di questa edizione dell’Eurovision Song Contest, che segna la ripartenza a livello mondiale per il mondo dello spettacolo, con in totale 39 Paesi partecipanti e 3.500 spettatori in ogni serata all’Ahoy Arena di Rotterdam, sarà trasmesso in diretta domani sera, sabato 22 maggio, in Italia su Rai 1 dalle 20.40 con il commento di Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio e su San Marino RTV (che trasmette su piattaforma satellitare Sky Italia canale 520, su piattaforma satellitare TV Sat canale 93 e sul DDT sui canali 73 e 573 HD).

La classifica finale consisterà in una combinazione al 50% di televoto e voto di giurie. Non è mai possibile votare per il proprio Paese, né per mezzo del televoto né da parte delle giurie nazionali.

Per votare un Paese dall’Italia è possibile mandare un sms con il codice (da 1 a 26) dell’artista scelto al numero 4754750 (info: https://eurovision.tv/about/voting). Il codice per votare Senhit in rappresentanza di San Marino è 26, infatti è stata scelta per chiudere il gran finale!

Ieri sera, durante la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest, la performance di Senhit, cantante italo eritrea, nata a Bologna, artista poliedrica che ha girato il mondo lavorando nello spettacolo, attrice e performer, è stata un grande successo.

Sul palco con il rapper multiplatino FLO RIDA e 4 ballerini (Ilaria Cavola, Stefano Ferrari, Patrizio Ratto, Lucrezia Stopponi), ha incantato gli spettatori con il brano “Adrenalina” e la scenografia ricercata, composta da ledwall coloratissimi, omaggio al mondo pop di Cattelan, e fuochi d’artificio.

Alla guida dello staff artistico di altissimo livello c’è l’eclettico direttore artistico LUCA TOMMASSINI, con la consulenza dell’esclusivo stylist SIMONE GUIDARELLI.

Senhit, sul palco regina “Freaky Queen” (dal titolo del suo progetto “Freaky Trip to Rotterdam”, un viaggio virtuale attraverso la storia dei brani più caratteristici delle passate edizioni di Eurovision, narrata con 12 video – tutti con la regia di Luca Tommassini – pubblicati mensilmente a partire dall’annullamento dell’edizione 2020 dell’ESC) e guerriera, ha indossato, per lo styling di Simone Guidarelli, un grandioso copricapo dorato realizzato da Giuseppe Fata, giacca di piume creata dalla Sartoria Arrigo Costumi, sulla base del progetto firmato da Guidarelli (con effetto a contrasto tra le piume rosse e il degradè bianco, petrolio e antracite, fornite da Mazzanti Piume, tutte applicate artigianalmente a mano), corpetto scultura in pelle di 0770, gorgiera Flavia FG Tomassi, body Flavia Cavalcanti, guanti Duecci Gloves, pantalone sartoria teatrale Il Costume e scarpe Rick Owens.

Flo Rida era in total look Liborio Capizzi sempre styled by Simone Guidarelli. I ballerini con costume made by Flavia FG Tomassi & Flavia Cavalcanti, corpetti sartoria teatrale Il Costume e guanti Duecci Gloves.

“Adrenalina”, composta da pluripremiati autori di diverse nazionalità, è una hit up-tempo con un ritmo coinvolgente e uno stile internazionale, in cui si fondono electro pop, suoni latini e anche strumenti particolari che provengono dall’Eritrea, terra di origine di Senhit, ovvero il keberö (tamburo) e il krar (chitarra); il brano, nella versione attualmente in radio, vede il featuring di Flo Rida ed è accompagnato da un video con la regia di Luca Tommassini https://youtu.be/IErOh708pwY.

“Adrenalina – Eurovision version” fin dalla sua pubblicazione è entrato in testa alla classifica di gradimento dei brani eurovisivi da parte della fanbase e si è posizionato stabilmente tra i brani più quotati dai bookmakers.

Senhit e Luca Tommassini sono stati eccezionalmente premiati dai club OGAE (ovvero i più importanti fan club dell’EUROVISION SONG CONTEST) di ben quattordici nazioni, per lo straordinario progetto “Freaky Trip to Rotterdam”.

Senhit vanta collaborazioni con producer del calibro di Brian Higgins e Benny Benassi e performances in tutto il mondo, da Los Angeles a Londra, da New York all’Arena di Verona, e queste esperienze l’hanno portata ad essere la più internazionale delle artiste italiane!