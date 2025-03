Lucio Corsi su Vanity Fair “Non volevo essere un guru”

Share

Il cantastorie Lucio Corsi, 31 anni, arrivato secondo a Sanremo con il brano Volevo essere un duro, alla vigilia dell’uscita dell’album omonimo il 21 marzo e del tour che partirà da aprile, si racconta a Vanity Fair dalla sua casa in maremma. Riservato e geloso della sua privacy, Corsi, che il prossimo maggio rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest, apre le porte della sua dimora in esclusiva al magazine e in una lunga intervista spiega come mantiene i piedi per terra nonostante l’enorme successo che lo ha travolto nell’ultimo mese, e parla di amicizia, di amore, di politica, di moda e molto altro. Un ritratto del musicista schietto e molto meno idealizzato rispetto a quello che arrivava dall’Ariston, quando lo chiamavano «folletto» o «poeta» e i paragoni con i grandi, da David Bowie a Ivan Graziani, si sprecavano. «Sono tutte sciocchezze», dice. «Ci faccio una risata sopra».

Sui genitori:

«A Milano provai l’Accademia di Brera. Con l’intento, in realtà, di riuscire a fare della musica il mio mestiere. I miei all’inizio erano scettici, ci è voluto tempo… Però, quando hanno visto che lo facevo davvero con tutto l’impegno possibile e la serietà del caso, mi hanno aiutato, dato fiducia. È una cosa rara, sono molto fortunato».

Sull’amore e su una futura famiglia:

«No, non sono innamorato. Sto pensando solo al lavoro, ora sento il bisogno di stare libero, far quello che mi pare, non ho voglia di metter su famiglia. Non ho proprio quel desiderio, per niente. Magari accadrà, ma non lo so, è una cosa che non mi interessa tanto. Questa idea poi che ci siano le età “giuste” e i momenti “giusti” per fare le cose non mi ha mai convinto».

Sulla politica nelle canzoni:

«Penso che nelle canzoni, come dice Nick Cave, si debba parlare coi termini dell’anima e non della politica. Sono interessato alla politica, ma nella mia vita quotidiana. Se parlassi in termini puramente politici nelle canzoni, dovrei avere un impegno quotidiano e costante in quelle battaglie. Mi sentirei davvero un impostore se lo facessi senza avere questo impegno. Del resto anche una canzone sul vento può essere una canzone politica, un messaggio può arrivare anche attraverso altre visioni».

Sulle etichette:

«Io faccio il mio o quello che mi sento di portare sul palco e di scrivere. Non parto dall’intento di voler essere l’ideale di qualcosa. Poi se passa quell’idea lì, se vengo visto come un ideale di mascolinità non tossica, mi sembra una cosa positiva».

Sulla sfilata di Gucci nel 2017:

«La moda non mi interessa per niente. Alessandro Michele mi vide coi Baustelle a teatro, gli piacque l’esibizione e mi invitò insieme a Francesco (Bianconi ndr) per quella campagna. In quel periodo i riferimenti di Gucci andavano a prendere a piene mani da una delle mie grandi passioni, il glam rock degli anni ’70, e scattava Mick Rock, il fotografo delle rockstar. Fare quelle foto, anche conoscere lui, per me è stato un sogno, se ci penso non mi sembra vero»

L’intervista completa è disponibile sul numero di Vanity Fair in edicola dal 12 marzo e sul sito vanityfair.it

Giornalista: Silvia Bombino

Fotografo: Tommaso Ottomano

Set designer: Michela Croci

Comunicato Stampa: Marta Romanati