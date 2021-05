Davide Locatelli “This is Dave” il nuovo album

Share Facebook

Twitter

Pinterest

“THIS IS DAVE” (Sony Music) è il nuovo album del giovane pianista e compositore DAVIDE LOCATELLI, in uscita l’11 giugno e ora disponibile in pre-order qui: https://SMI.lnk.to/ThisisDave

“This is Dave” è composto da 13 tracce per solo pianoforte, tra inediti e cover rielaborate in chiave elettronica. Il titolo dell’album rispecchia l’immagine dell’artista che dapprima si è fatto conoscere sul web pubblicando settimanalmente cover di brani celebri (da “Bad Guy” di Billie Eilish ad “American Idiot” dei Green Day, passando per i Linkin Park), per poi far conoscere la propria musica con brani inediti.

Questa la tracklist dell’album:

Hyper Silent

Welcome to the Black Parade

Pirates of the Caribbean

Turkish March

Moonlight Sonata

Numb

Experience

Viva la vida

Game of Thrones

Toccata in D

Sugar Land

Bad Guy

Smells Like Teen Spirit

Eclettico, originale, fuori dagli schemi, Davide, che vanta una formazione classica al Conservatorio, si è posto come obbiettivo quello di far conoscere e avvicinare la musica strumentale ad un pubblico giovane facendo crollare la convinzione che la musica classica sia “vecchia”.

Classe ’92, Davide è figlio d’arte e fin da piccolo inizia a studiare pianoforte: a 4 anni la sua prima lezione dal padre “Tati”, ex batterista dei Dalton e insegnante di musica.

A 13 e 14 anni vince per 2 anni di seguito il concorso nazionale C.E.M. Nel 2012 si diploma al conservatorio L. Campiani di Mantova in pianoforte. L’8 maggio 2011 esce ‘’Tunnel’’, primo album di inediti del pianista. Nel 2013 e 2014 è per due anni di seguito in tournée negli Stati Uniti toccando anche prestigiosi locali come il Blue Note di New York e il Dont Tell Mammas. Il 20 marzo 2014 esce il suo secondo album di inediti ‘’Fly Away’’.

Nel 2015 partecipa con successo alla terza edizione di Tu si que Vales su Canale 5 e la sua performance risulterà la 2 più cliccata del web. Nel 2016 Davide pubblica il suo terzo album ‘’La vie en…rock’’, primo interamente composto da cover che hanno segnato la storia della musica rock. L’album rimane in classifica iTunes per 3 settimane nella top 20 toccando l’11° posizione, e rimane nella top 50 per 8 settimane.

Nel giugno 2016 Alvaro Soler decreta la sua cover di Sofia come la migliore in assoluto e su commissione del giudice viene trasmesso il video alla “chat dei giudici” su Sky Uno e Canale 8. Nel giugno 2017 è ospite in duo con Gabry Ponte ai Wind Music Awards su Rai1 in diretta dall’Arena di Verona.

Nel 2018 firma un contratto con Sony Music e pubblica il suo primo singolo “Pirates of the Caribbean” che diventa rapidamente virale sul web, raggiungendo in poco tempo il milione di visualizzazioni su Youtube. Nell’ottobre dello stesso anno rilascia ‘’Numb’’ il secondo singolo in onore del suo idolo Chester Bennington. Bissa il precedente record di 1 milione di visualizzazioni su Youtube.

Nel maggio 2019 esce ‘’Sugar Land’’, il suo primo brano originale prodotto da Sony Music. Entra subito nelle playlist Spotify mondiali più importanti del settore superando i 500.000 stream sulla piattaforma.

A gennaio 2020 è giudice fisso ad All Togheter Now su Canale 5 e a marzo dello stesso anno esce il suo secondo brano originale, ‘’Experience’’, sul quale Davide scrive una lettera per la sua città, Bergamo, colpita fortemente dalla pandemia di COVID-19.

A dicembre 2020 è protagonista degli spot Alta Moda e Alta Sartoria di Dolce & Gabbana, in cui i suoi brani inediti vengono utilizzati come colonna sonora.

Da quando ho iniziato a postare video sul web, era il 2012,

ho sempre avuto uno ed un unico scopo: avvicinare i giovani alla musica.

Con questo album voglio dimostrare che la musica per pianoforte

non è solo per i ‘’Maestri del Conservatorio’’ e gli esperti di musica,

ma anche per la gente comune che non ha mai schiacciato uno degli 88 tasti.

”This is Dave’’ non è solo un album ma un concetto,

quello di voler bruciare il confine tra musica classica e musica moderna.

Musica è sentirsi vivi… e io ora mi sento vivo.