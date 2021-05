Mecna annuncia la Deluxe Edition di “Mentre nessuno guarda”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Esce venerdì 18 giugno la Deluxe Edition di “MENTRE NESSUNO GUARDA”, la repack del nuovo album di MECNA disponibile in digitale e in versione fisica (doppio cd e doppio vinile autografato) per Virgin Records / Universal Music Italia che conterrà nuovi inediti e collaborazioni.

E’ possibile pre-ordinare QUI “MENTRE NESSUNO GUARDA Deluxe Edition”.

Dopo la pubblicazione dei singoli “Soli” con Ghemon e Ginevra e “Mille Cose” la repack completerà il ciclo di “MENTRE NESSUNO GUARDA”, lavoro discografico che ha ottenuto un grande riscontro di critica e pubblico esordendo al secondo posto della classifica FIMI/GFK e che è stato presentato nello stile insolito e visionario che da sempre contraddistingue il rapper: per l’occasione infatti un intero muro lungo via Festa del Perdono, antistante l’Università degli Studi di Milano Statale, ha ospitato per un mese l’opera dell’artista internazionale Richard Wilson – per la prima volta in Italia – che ha realizzato una gigantografia dell’artwork di “Mentre Nessuno Guarda” e che ha curato anche la cover della deluxe edition.

Lo scorso 25 dicembre inoltre il rapper ha presentato il nuovo album in diretta streaming presso una venue d’eccezione, il rifugio Salei immerso nelle Dolomiti a 2250 metri di altitudine.

“MENTRE NESSUNO GUARDA” ha rappresentato contemporaneamente il consolidamento della nuova direzione artistica del rapper, con quattordici tracce che dimostrano la maturità stilistica raggiunta da Corrado, e il ritorno a collaborazioni di vecchia data: alle produzioni e strumentali ritroviamo infatti i producer Lvnar, Iamseife e Alessandro Cianci, con cui negli ultimi anni Mecna ha intrapreso un percorso che lo ha portato a una definizione sempre più netta del suono e dell’immaginario del proprio progetto.



Il titolo del disco allude alla ricerca della propria identità, di sapersi vedere senza pressioni esterne, “mentre nessuno guarda”, per riscoprirsi più o meno vulnerabili, più o meno intimi, più o meno soddisfatti, un percorso complesso e reso difficile dalla sovraesposizione della vita privata su media e sui social, che si intreccia con la percezione di Corrado nei confronti della propria carriera artistica: un percorso graduale, a volte silenzioso e lontano dai riflettori ma che tassello dopo tassello ha dato vita ad un progetto in costante crescita ed evoluzione che lo rappresenta in pieno. Nel disco le collaborazioni con Guè Pequeno, Ernia, Izi, Frah Quintale e Madame.

Saranno annunciati nelle prossime settimane gli artisti che hanno collaborato alla Deluxe Edition e i nuovi appuntamenti live del tour che lo porterà ad esibirsi in tutta Italia.

Di seguito i concerti confermati, calendario in costante aggiornamento:

26.06 – Roma – Cavea Auditorium

01.07 – Milano – Carroponte (SOLD OUT)

02.07 – Milano – Carroponte

04.07 – Ferrara – Ferrara Sotto le Stelle

07.08 – Vicenza – Lumen Festival

07.09 – Caserta – Caserta Music Festival (SOLD OUT)

BIOGRAFIA

MECNA, classe 1987, è una delle voci più importanti della scena rap italiana, capace di raccontarsi in modo intimo e personale attraverso produzioni raffinate, caratterizzate da tappeti elettronici e atmosfere soffuse che unite alla liriche autobiografiche ma mai autoreferenziali creano uno stile inedito e inconfondibile.

MECNA è stato la rivelazione della stagione 2012/2013, con il suo album d’esordio “Disco Inverno” (Macro Beats/Audioglobe) che ha conquistato subito i media specializzati, il pubblico Hip Hop e tutta la scena indipendente italiana.

Nel gennaio 2015 esce il suo secondo album “Laska” (Macro Beats/Universal Music) che consacra definitivamente il rapper e debutta alla posizione numero 8 della classifica FIMI a cui segue, a gennaio 2017, la pubblicazione di “Lungomare Paranoia” (Macro Beats/A1 Entertainment). A giugno 2018 esce “Blue Karaoke”, lavoro che segna l’ingresso dell’artista nel roster di Virgin Records.

Nel 2019 pubblica “Neverland”, il quinto album in studio per Virgin Records realizzato in collaborazione con Sick Luke, lavoro che ottiene un grande successo di pubblico e critica e a cui segue un tour che registra numerose date sold out.

A ottobre del 2020 pubblica “Mentre Nessuno Guarda”, l’ultimo fortunato album del rapper pubblicato per Virgin Records.

Il 25 dicembre dello stesso anno l’artista si è esibito in diretta streaming presso una location d’eccezione, il rifugio Salei immerso nelle Dolomiti a 2250 metri di altitudine.

Nel 2021 escono i singoli “Soli”, brano che vede la partecipazione di Ghemon e Ginevra e “Mille Cose”, insieme alle collaborazioni con Francesca Michielin in “Se Fossi” e con Tredici Pietro in “Oro”.