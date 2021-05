Fasma da venerdì il nuovo singolo “Indelebile”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

In radio da venerdì 28 maggio “INDELEBILE” (Epic Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo singolo di Fasma che arriva dopo la sua partecipazione alla alla 71ª edizione del Festival di Sanremo, e disponibile in streaming e digital download al link https://SMI.lnk.to/indelebile.

Il video, una produzione WFK Empire e diretto da Lorenzo Ambrogio e Alessandro Mancini

In occasione dell’uscita del brano e in linea con il mood del videoclip, l’artista nel pomeriggio di sabato 8 maggio ha organizzato l’“Indelebile On The Road”, una sorpresa speciale e fuori dagli schemi come solo la famiglia WFK sa fare.

Una serie di motociclisti hanno infatti diffuso il nuovo brano per le strade del centro della sua città: da Piramide al Gianicolo, passando per il Colosseo, Piazza di Spagna ma anche Piazza delle Muse e Ponte Milvio, “Indelebile” è risuonato in tutta Roma.

Questo il commento dell’artista: “Io non mi voglio far fermare, oggi è palese a tutti quanto il mondo possa cambiare da un momento all’altro. Ma il tempo ci insegna una cosa, che il passato è passato e non si può cambiare, ed è per questo che io credo nel futuro.

Quindi se il mondo si ferma io non mi fermo, perché il mondo non si può fermare, al massimo siamo noi che scegliamo di smettere di camminare. Se un domani mi tolgono il futuro, io me lo prendo. Se non ci sarà un luogo dove posso cantare, io lo trovo. Se chiudono le persone dentro casa, io passo sotto casa loro. Perché questa musica non è partita dall’alto, è partita dal basso. È partita da noi.”

“Indelebile”, che mira a racchiudere i ricordi in una canzone per custodirli per sempre, prosegue la contaminazione di generi musicali presente anche in “Parlami”, con sonorità rock che si affiancano al cantautorato rap.

“‘Indelebile’ è intensità, verità, uno sfogo su musica – commenta Fasma – Siamo qui per raccontare il nostro punto di vista e la musica, ancora una volta, è il nostro modo per farci capire dal mondo esterno. I ricordi sfumano nel tempo, servono delle prove, delle testimonianze, dei libri, per poter continuare a ricordare. In questo caso, è una canzone a renderli indelebili.”



Tiberio Fazioli, aka FASMA, nasce il 17 dicembre 1996 a Roma. Nel 2016 fonda la crew WFK insieme al produttore GG (Luigi Zammarano), Tommy l’Aggiustatutto e il suo manager Lorenzo Zefferi: «Esistiamo dentro di noi da sempre, a livello pubblico dal 17/12/2016».

L’etichetta ha all’attivo tre artisti: Lil Zeff, Riviera e Barak da Baby. La musica è il pennello senza regole di Fasma, il microfono è la fotocamera con la quale cerca di rievocare momenti passati e significativi della propria vita, empatia in note, scatti di emozioni. Nel 2017 pubblica i singoli “Marylin M.” (oltre 13 milioni di visualizzazioni su YouTube e 24,5 milioni di stream su Spotify) certificato disco d’oro, “M. Manson”, “Lady D.” e “Monnalisa” ft. Barak da Baby.

Il suo album d’esordio “Moriresti per vivere con me” è uscito il 2 Novembre 2018. L’artista nel 2020 è stato in gara alla 70 ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione ‘Nuove Proposte’ con il brano “Per sentirmi vivo”, con cui ha conquistato pubblico e critica.

Il singolo, che conta oltre 76 milioni di stream totali ed è stato certificato doppio platino (certificazione diffusa da Fimi/GfK Italia), è contenuto nell’album “IO SONO FASMA” (Sony Music Italy), uscito a marzo 2020. Fasma è stato tra i protagonisti della 71ª edizione del Festival di Sanremo nella sezione “Campioni” con il brano “Parlami”, prodotto da GG e certificato disco d’oro (certificazione diffusa da Fimi/GfK Italia).