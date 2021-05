“Cerotti” dei Tiromancino candidato ai Nastri d’Argento

Share Facebook

“CEROTTI”, il brano dei TIROMANCINO che fa parte della colonna sonora di MORRISON (il film di FEDERICO ZAMPAGLIONE dal 20 maggio nei cinema distribuito da Vision Distribution), è candidato ai NASTRI d’ARGENTO per la categoria MIGLIOR CANZONE.

“CEROTTI”, scritto da Federico Zampaglione e Gazzelle, è accompagnato da un video online con le immagini del film. Il brano è arrivato nella Top10 dei singoli italiani più programmati dalle radio in Italia (top20 se consideriamo anche i brani internazionali).

Oltre a “CEROTTI”, la colonna sonora di MORRISON contiene anche il singolo “ER MUSICISTA”, brano scritto e cantato da FEDERICO ZAMPAGLIONE e FRANCO126.

Il video di “ER MUSICISTA” (visibile qui https://youtu.be/oQABRas_eKk) è un vero e proprio backstage del film e racconta l’atmosfera e i momenti inediti vissuti sul set romano di MORRISON.

Sia “Cerotti” che “Er Musicista” sono l’ennesima conferma del rapporto ormai più che consolidato tra il cantautore romano e la nuova generazione di cantautori italiani, quell’indie di cui Zampaglione è considerato a ragion veduta uno dei padri fondatori.

MORRISON, tra i 10 film più visti al cinema in Italia nel week end, è tratto dal libro scritto insieme a Giacomo Gensini nel 2017 “Dove tutto è a metà” (edito da Mondadori) che Zampaglione ha annunciato con queste parole: “È una storia di vita, amicizia, sentimenti e sogni che ha come sfondo il mondo della musica.

Racconterò il confronto tra due musicisti… Lodo giovane e pieno di grandi sogni da dividere con la sua band e Libero, una ex popstar in cerca del grande rilancio. È stata una bellissima avventura con un team di produzione eccezionale”.

Lodo ha vent’anni e vive le difficoltà della sua età, tra un difficile rapporto

con il padre e il tentativo di conquistare Giulia, la sua coinquilina di cui è follemente

innamorato. Si esibisce con i MOB, una band indie, in un leggendario locale

romano: il Morrison. Un giorno, casualmente, la strada di Lodo incrocia quella di

Libero Ferri, ex rockstar dalla carriera in stallo, che cerca di ritrovare il successo

ma finisce per chiudersi sempre di più in se stesso, trascurando la bella moglie

Luna e vivendo isolato nella sua lussuosa villa piena di ricordi.

Tra sogni, fallimenti, amicizia, amori tormentati e curiosi personaggi, il loro

incontro diventerà uno stimolo reciproco ad andare avanti, ma a tratti anche un

difficile confronto tra generazioni e modi di essere molto diversi.

Musicista, polistrumentista, autore, scrittore e regista, Federico Zampaglione si conferma essere ancora una volta uno dei più significativi e poliedrici artisti italiani, capace di spaziare tra musica, cinema e scrittura ottenendo ottimi riscontri sia da parte del pubblico che della critica.

Zampaglione è un artista a 360°, un vulcano idee e intuizioni, che siano legate alla musica, alla scrittura o al cinema, come ha dimostrato anche durante il lockdown con l’uscita dei due cortometraggi horror “BIANCA” e “BIANCA FASE 2” acclamati dal pubblico e dalla critica di genere.

“ER MUSICISTA”, “CEROTTI” e “FINCHÉ TI VA” sono arrivati dopo la pubblicazione, nell’estate 2019, del fortunato singolo “Vento del Sud” (primo inedito dopo la raccolta certificata ORO “FINO A QUI”), brano che ha riportato Zampaglione e i suoi Tiromancino alla Virgin Records, etichetta con cui il cantautore romano ha firmato grandi album come “La descrizione di un attimo” (che nel 2020 ha festeggiato 20 anni dalla sua pubblicazione), “In continuo movimento” e “Illusioni parallele”, che contenevano brani ormai diventati dei classici della canzone italiana come: “Due Destini”, “La descrizione di un attimo”, “Per me è importante”, “Amore impossibile” e tanti altri.