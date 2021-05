Mobrici online il video del nuovo singolo “Scende”

Share Facebook

È già online , il videoclip di “SCENDE” (Maciste Dischi/Virgin Records/Universal Music Italia), il nuovo singolo di MOBRICI feat GAZZELLE, che vede la collaborazione tra due amici prima che tra due grandi cantautori della scena pop contemporanea.

Il videoclip – diretto da bendo (Lorenzo Silvestri & Andrea Santaterra) e prodotto da Maestro – vuole essere la più diretta rappresentazione della sensazione e del mondo nel quale il brano ci proietta.

Mobrici e Gazzelle si trovano soli all’interno di uno spazio oscuro, disegnato solamente dai forti contrasti che la luce crea al suo interno. Ci troviamo all’interno di una sorta di club sotterraneo e deserto, in cui i due artisti, separati soltanto da un un microfono pendente, si cantano in faccia le parole del brano.

Senza mezze misure, senza distrazioni, la narrazione è diretta e mai distoglie l’attenzione dal centro della scena, restituendo un profondo immaginario underground e urbano, dal forte sapore di pioggia, asfalto e metallo arrugginito.

Parlando del brano, già disponibile al link https://vir.lnk.to/scende, Mobrici commenta: “In un giorno dei tanti passati insieme, io e Flavio ci siamo messi a suonare e così è venuta fuori ‘Scende’, prodotta da Filippelli.

Per alcuni tratti, è una canzone distante dalle nostre cose, a livello di sound specialmente, ma ci siamo fatti trasportare dal momento. Liberi come fossimo altri, liberi esattamente come due amici accomunati dalla stessa passione.”

E continua: “Con Flavio ci siamo conosciuti grazie a Maciste qualche anno fa, quando i Canova stavano iniziando a girare e lui stava per pubblicare il suo primo pezzo. Ero a Roma per promo e ci presentarono in una via di San Lorenzo.

Era appoggiato a un palo con una sigaretta tra le dita ormai ridotta a filtro e mi pare avessimo entrambi gli occhiali da sole pur essendo notte. Mai avrei pensato sarebbe diventato uno dei miei più cari amici.

Quell’anno abbiamo diviso tanti palchi, tanti alberghi, tante nottate. Si può dire che in qualche modo, in una parte della vita, siamo cresciuti insieme.

Alcune volte ci siamo ospitati a vicenda ai nostri concerti ma non avevamo mai scritto niente insieme. Quest’anno, con il mio primo album da solista, è successo. Non gliel’ho chiesto io nè me l’ha chiesto lui, è successo.”

“SCENDE” arriva dopo “LA FINE” – disponibile al link https://vir.lnk.to/lafine -, “TVB” – il cui videoclip è visibile al link https://youtu.be/ejbljB1LljA – e “20 100”, brano che ha aperto la strada al nuovo percorso del cantautore milanese, accompagnato dal video al link https://youtu.be/tLHEStYITw8.

Matteo Mobrici è un cantautore e vive a Milano. Nato batterista passa ben presto a scrivere canzoni con una chitarra in mano all’età di 14 anni. È stato il frontman della band Canova, realtà di culto del panorama indie pop italiano, scioltasi nel 2020. Da sempre spirito libero, autoironico ed inguaribile romantico, sensibile ai temi ecologisti, Mobrici è un multiforme cantautore sempre in bilico tra canzone d’autore e pop. Le sue sono storie minime per amori grandi, senza fronzoli e tanto suggestive, così autobiografiche da essere di tutti.