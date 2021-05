Share Facebook

Esce oggi il nuovo singolo di Rhove, “Montpellier” pubblicato sotto etichetta Milano Ovest/Virgin Records e già disponibile su tutte le piattaforme digitali qui: https://vir.lnk.to/montpellier

“Boom Bap Bounce facciamo saltare la cité, sembra Montpellier senza le tute del Paris”. Il nuovo pezzo è una bellissima traccia dall’irresistibile sapore retrò e reminiscente di un sound hip-hop di fine anni ‘90.

Lo testimonia il ‘bounce’ in movimento nel Boom Bap, una combinazione ritmica che caratterizza un movimento sonoro tipico dell’hip-hop degli anni ’90 e che viene qui modernizzata e riproposta, come sta avvenendo anche nella musica francese (fonte d’ispirazione per Rhove).

Con questo brano, dai toni più rilassati e rassicuranti, Rhove lancia un messaggio di speranza a tutti i ‘bebé’ che stanno crescendo, vuole far ‘saltare’ tutta la cité di gioia, una cité/Provincia che ‘sembra Montpellier senza le tute del Paris (Saint-Germain)”, dove le notti sono lunghe e ‘durano come una vita’ e in cui sono i ‘palazzi alti’ a dominare il paesaggio.

Ancora una volta Rhove lancia un appello positivo e di speranza per tutti i ragazzi che vivono in “Provincia”, un tema caro al rapper. Sul suo profilo Twitter,infatti, Rhove scrive: “in zona un sacco di ragazzi da quando hanno visto che non è impossibile farcela si stanno dando da fare per riuscire anche loro in qualcosa”.

Rhove è già un “fenomeno virale” inarrestabile come testimoniano i numeri: oltre due milioni e mezzo di views su YouTube e oltre 4 milioni e mezzo di stream accumulati solo con i primi tre brani pubblicati: “Blanc Orange (na na na)” (video qui: https://www.youtube.com/watch?v=YOlan2Q_Fk0), “Provincia” (video qui: https://youtu.be/DCLJJgOZOkw) e “Corso Europa” (https://www.youtube.com/watch?v=jPUagM4U6L0).

Il suo nome d’arte è un gioco di parole tra l’abbreviazione del suo cognome Samuel Roveda e la provincia di origine, Rho. Nei suoi video Rhove rappa, balla e “surfa” con la sua tuta nuova (è un accanito appassionato del surf!). Le sue influenze e ispirazioni musicali sono i grandi rapper francesi quali JUL, Stromae, SCH e artisti internazionali come Morad. Nuovi brani usciranno nel corso dell’anno e siamo sicuri che Rhove non deluderà l’attesa!

“Il ballo nei video rap? Era da molto tempo che non si vedeva…”

Arcade Boyz

Su “Provincia”: “Insomma, Rhove è di nuovo riuscito a sfornare una hit”

RapGame

“Attraverso uno stile innovativo e fresco, Rhove mette sotto la lente d’ingrandimento la vita lenta e a tratti soffocante di tutti quei ragazzi che sono cresciuti lontani dalle luci abbaglianti della città e che trascorrono i loro giorni nell’attesa di compiere il salto che li porti verso altri lidi”

BOH Magazine

“Rhove porta nel rap ciò che per molti manca da anni, l’innovazione…”

Tutto sul Rap Magazine