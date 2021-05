“Lose you again” il nuovo singolo di Tom Odell

Share Facebook

Twitter

Pinterest

È uscito oggi in digitale ed entrerà in rotazione radiofonica venerdì 4 giugno “lose you again” (Columbia Records/Sony Music), il nuovo singolo di TOM ODELL, il cantautore britannico vincitore di un Brit Award e di un Ivor Novello Award, che ha scalato le classifiche internazionali e collezionato numerose certificazioni platino. Il singolo anticipa il nuovo album “Monsters” in uscita il 9 luglio.

Dopo il difficile periodo di instabilità mentale che ha affrontato tra il 2018 e il 2019, Tom Odell ha ritrovato la strada riversando i suoi sentimenti nella musica e scrivendo le canzoni che andranno a comporre “Monsters”.

“lose you again” è una ballata fragile e straziante per pianoforte, bilanciata da una produzione contemporanea. La canzone si sofferma su una relazione problematica e inveisce contro lo stoicismo che palesano gli uomini che hanno paura di mostrare i loro sentimenti. Tom dice del singolo «Ho scritto questa canzone in un negozio di chitarre a Boston. È grande e tragica e la adoro».

Tom Odell ha iniziato la sua carriera di musicista all’età di 21 anni quando, con il suo album di debutto autoprodotto “Long Way Down”, ha raggiunto il #1 in classifica. Da allora ha superato 2,6 miliardi di stream, conta tre album nella Top 5 del Regno Unito, due singoli nella Top 10 del Regno Unito, un Brit Award 2013 su assegnazione della Critica e il prestigioso premio Ivor Novello come Songwriter of the Year.

Adesso, a 30 anni, è chiaro a Tom che il vortice che l’ha colpito dopo il suo debutto era diventato per lui come un ossessione, raggiungendo l’apice nel settembre del 2019 quando dopo il tour di presentazione del disco “Jubilee Road” è andato a Los Angeles per scrivere un nuovo album.

«In quel momento quell’ansia cronica che sentivo già da un paio d’anni è peggiorata». Tom racconta, si svegliò una mattina «e non potevo più fare musica». Sapeva che qualcosa doveva cambiare. Alla fine è tornato a casa, e piano piano si è sentito meglio.

Lentamente, ma inesorabilmente, Odell ha trasformato questa esperienza in un nuovo album. Ha anche capito che per poter migliorare la sua scrittura doveva espandere i suoi orizzonti musicali.

Molte delle canzoni del disco – create insieme alla cantautrice Laurie Blundell e al produttore Miles James – tendono a un suono pop più elettronico e da camera da cui Odell è stato ossessionato negli ultimi anni.

Questo ritrovato amore per il pop elettronico fai-da-te è sopraggiunto con l’arrivo della pandemia, infatti le canzoni che lo compongono sono state realizzate in un modo più logoro, con gli strumenti che aveva a portata di mano, come i sintetizzatori Moog. È stata una scelta mossa sia dalla necessità del momento che dal desiderio di esplorare. Sintetizzatori così inquietanti e ritmi da brivido aumentano il suono.

E mentre la sua nuova musica a volte risulta pesante, nasconde una leggerezza di tocco che esplicita come Odell è in grado di gestire il più grande trucco del pop: nascondere la tristezza nelle melodie.

In questi tempi così strani la sua nuova musica rappresenta l’inizio di un secondo capitolo nell’attuale viaggio musicale di Tom. Non a caso, è stato invitato ad esibirsi nello show di Graham Norton su BBC1 (www.youtube.com/watch?v=IjRwcFrOMyw) e di James Corden (www.youtube.com/watch?v=gQ-q46WXhQw).

La sua fan base continua a crescere in modo esponenziale seguendo anche le sue nuove sonorità. Ha guadagnato oltre 4 milioni di nuovi ascoltatori mensili dall’inizio dell’anno. Nonostante sia entrato a far parte di TikTok relativamente di recente, i suoi coinvolgenti video sono vantano già 15 milioni vi visualizzazioni e il suo primo singolo “Another Love” ha avuto una nuova ondata di popolarità tra la nuova generazione, diventando un successo virale ed entrando di nuovo nelle classifiche dei singoli del Regno Unito!