Juliette Ashby feat. Carmen Pierri con il singolo “Why”

È il singolo inedito in radio e negli store digitali dal 4 giugno

Carmen Pierri, vincitrice in carica di “The Voice of Italy” e talentuosa cantante della scena musicale italiana del momento, è stata scelta dalla cantautrice britannica Juliette Ashby – nota anche per la sua partecipazione al documentario “Amy” dedicato ad Amy Winehouse – per interpretare la versione italiana del brano “Why”, che la Ashby aveva già precedentemente cantato come solista.



“Why Italian edition” farà parte della nuova versione dell’album “Why” di Juliette Ashby: un progetto internazionale che uscirà in autunno e che conterrà, insieme ad altre nuove canzoni, anche la versione svedese del brano con Daniel Lamae e quella messicana interpretata con Aleks Syntek. La musica è stata scritta e prodotta insieme al team di “Roots in a Jar” dalla Svezia.



L’amore di Juliette Ashby per le melodie tipiche del reggae, l’ha portata ad intraprendere straordinarie avventure. L’idea di “Why” nasce dall’idea della Ashby di lasciare Londra per inciderne diverse versioni con splendidi artisti di tutto il mondo.

È un viaggio digitale in un’epoca in cui la pandemia limita la nostra libertà e gli incontri fisici.

La versione con Carmen Pierri mette in evidenza la bellezza e l’armonia della lingua italiana.