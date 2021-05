Matthew Lee le nuovo date del tour

Share Facebook

Matthew Lee è un carismatico performer, compositore, cantante e pianista dal virtuosismo straordinario, crooner unico nel panorama nazionale.

Rappresenta l’orgoglio dello spirito rock’n’roll e swing, nonché della canzone d’autore italiana ispirata al mondo degli anni ’50 a stelle e strisce che trova il suo spazio tra il virtuosismo di Liberace, l’anima rock di Jerry Lee Lewis, lo stile di Ray Charles, il sentimento di Frank Sinatra, l’universalità di Elvis Presley e il funambolico pianismo di Renato Carosone.

Più volte ospite televisivo nelle reti nazionali Rai e Mediaset, si è fatto apprezzare per le sue performance e show di altissimo livello, in grado di infiammare le platee, anche solo in una manciata di minuti.

Nella sua carriera conta oltre 1200 concerti in festival, piazze e teatri di tutto il mondo e 7 album pubblicati (l’ultimo dei quali, Rock & Love, pubblicato per Decca / Universal nel 2020).

Il critico musicale Michele Monina lo ha definito “rocker di gran classe e crooner confidenziale, una sorta di Pat Boone versione 2.0”, Red Ronnie ha definito le sue esibizioni come una carica di “adrenalinico rock’n’roll” e ancora, La Repubblica lo ha apprezzato definendolo uno “straordinario performer” ed è ammirato da MusicalNews per la sua “rivoluzionaria energia”.

Un’energia, quest’ultima, che Matthew Lee conserverà per tutte le date estive del “Blues Rock & Love Tour 2021” qui annunciate: venerdì 25 giugno in Piazza del Duomo di San Giorgio a Modica (RG), sabato 3 luglio all’Anfiteatro del Parco Miralfiore di Pesaro, venerdì 9 luglio al Chiari Blues Festival di Chiari (Brescia), sabato 10 luglio all’ Arena estiva Parco Mazzini di Salsomaggiore Terme, domenica 22 agosto nel prestigioso contesto del Koktebel Jazz Party a Koktebel (Russia), mercoledì 1 settembre al Castello Sforzesco di Milano nel contesto dell’Estate Sforzesca di Milano per un appuntamento assieme a Joe Bastianich e La Terza Classe e venerdì 1 ottobre a Le Mail Scéne Culturelle di Soissons in Francia.

Per informazioni e biglietti: http://matthewlee.it/it/tour