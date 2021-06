“Solo cose belle” il primo album di Comete

Share Facebook

Sarà disponibile da venerdì 4 giugno per Columbia Records Italy (Sony Music) SOLO COSE BELLE, il nuovo album di COMETE. L’artista romano (al secolo Eugenio Campagna) svela oggi anche la tracklist del disco, che contiene i singoli già pubblicati Glovo, Ma Tu, Cornflakes e Naftalina, ai quali si aggiungono altri quattro brani inediti: la traccia d’apertura Carlotta, la title track Solo Cose Belle, a cui segue Diazepam e la closing track E Non Ti Penso Più.

Un titolo emblematico, che rappresenta per il cantautore contemporaneamente una testimonianza del passato e un consapevole punto di partenza verso il futuro.

SOLO COSE BELLE è un album nato per strada, quando COMETE era un busker, e – proprio a partire da quel bagno di realtà – racconta tante storie vissute in quell’arco di tempo, quel momento di vita dove l’artista si è ritrovato ogni giorno faccia a faccia con la gente, cercando di emozionare per portare a casa la pagnotta e nel frattempo a vivere le proprie gioie e le proprie sconfitte.

SOLO COSE BELLE è real pop, musica in cui COMETE raccoglie ciò che Eugenio realmente ha vissuto e – come nell’occhio in copertina realizzata dall’artista Gio Pastori – riflette un orizzonte luminoso, ma che allo stesso tempo fa anche piangere nel bene e nel male. Eugenio non ha paura di attraversare sentimenti ed esperienze passate, per proiettarle nel futuro di COMETE, che siano esse cose belle o che si tratti di storture e debolezze, semplicemente umane. Tutto è importante, purché sia reale, autentico.

SOLO COSE BELLE è un percorso terapeutico e di accettazione, dove COMETE scopre l’importanza di essere grati per tutto quello che arriva lungo la strada, anche quando è inatteso e non è il massimo della vita. E non vede l’ora di condividerlo.

SOLO COSE BELLE

LA TRACKLIST 1. Carlotta

2. Glovo

3. Solo Cose Belle

4. Diazepam

5. Ma Tu

6. Meno Male

7. Cornflakes

8. Naftalina

9. E Non Ti Penso Più