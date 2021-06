Gazzelle e Mara Sattei nel singolo “Tuttecose”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Quando uno dei più importanti cantautori del pop contemporaneo incontra una delle artiste più talentuose e incisive del nuovo panorama musicale italiano non può che nascere una vera hit: come il sale sulla pelle d’estate, a partire da oggi, “TUTTECOSE” (Maciste Dischi/Artist First) di GAZZELLE e MARA SATTEI non si staccherà più dalla nostra testa e dalle nostre labbra!

Il brano è disponibile su tutte le piattaforme streaming e digitali al link https://lnk.to/Tuttecose.

Nei giorni scorsi numerosi stabilimenti balneari italiani – tra cui Bagno 86a (Rimini), Bagni Le Carillon (Paraggi, GE), Bagno Stefanella (Montignoso – MS), Bagni 33 (Cattolica), Bagno Isonzo (Lido di Camaiore – LU), Lido Balnearea (Laghi Alimini – Otranto) e Isola Beach Club (Porto Cesareo – LE) – hanno cambiato nome in “Bagno Tuttecose” e i fortunati bagnanti che hanno affollato le spiagge in questi giorni d’inizio estate hanno avuto la possibilità di ascoltare in anteprima il brano che ci accompagnerà nel corso dei prossimi mesi.

Romantico urbano ed eccentrico comunicatore, GAZZELLE scrive belle canzoni pop, ben radicate nella contemporaneità ma figlie legittime della tradizione cantautorale italiana. È uscito nel 2021 il suo ultimo album “OK”, che ha conquistato pubblico e critica dal primo istante, entrando direttamente al primo posto delle Classifiche Fimi Top Album e Top Vinili. Queste tutte le conquiste discografiche di Gazzelle: oltre agli album “PUNK” certificato platino, “MEGASUPERBATTITO” e “OK” certificati oro, ha ottenuto il triplo platino per “Destri”, il platino per “Scintille”, “Non sei tu”, “Una canzone che non so”, “Vita Paranoia”, “Polynesia” e “Sopra” e il disco d’oro per “Coltellata” feat tha Supreme, “Coprimi le spalle”, “Settembre”, “Ora che ti guardo bene”, “Punk” (brano), “Sayonara”, “Nero”, “Meglio così”, “Quella te”, “NMRPM”, “Tutta la vita”, “Sbatti” e “Lacri-ma” (certificazioni diffuse da Fimi/GfK Italia).

La scrittura intima ma allo stesso tempo incisiva, la voce intensa e comunque leggera, l’eleganza e lo sguardo rivolto sempre agli altri sono i tratti distintivi di MARA SATTEI, quella che è già una delle donne più interessanti del nuovo pop italiano. L’artista ha da poco rilasciato il suo primo singolo ufficiale “Scusa” (prod. tha Supreme), che è stato anticipato da tre tracce della cantautrice (oggi contano oltre 26 milioni di stream): “Nuova Registrazione 326”, “Nuova Registrazione 402” e “Nuova Registrazione 527”.

Mara Sattei, inoltre, è stata protagonista di alcune importanti collaborazioni che hanno collezionato oltre 175 milioni di stream totali, impreziosendo il suo percorso artistico: “m12ano” – certificato platino e contenuto nell’album d’esordio di tha Supreme “23 6451” -, “ALTALENE” – che l’ha vista a fianco di Coez nel brano doppio platino estratto da “BV3” – “Dilemme Remix” – singolo certificato platino, che ha segnato l’unione artistica internazionale tra lei, Lous and the Yakuza e tha Supreme – e “Spigoli” – brano doppio disco di platino firmato insieme a Carl Brave e tha Supreme.