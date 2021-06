Share Facebook

Twitter

Pinterest

A poche settimane dall’uscita del nuovo album LA TERZA ESTATE DELL’AMORE, COSMO attraversa in tour diverse regioni d’Italia dando vita a un vero e proprio talk show itinerante, gli INCONTRI DELL’AMORE, dedicato ai temi del disco.

In ogni tappa del tour COSMO ospiterà varie figure del mondo della cultura e dell’arte (artist, scrittori, scrittrici, giornalist, veri e propri agitatori e agitatrici culturali) che saranno comunicati tappa dopo tappa attraverso i suoi canali social.

“Ho bisogno di vedervi in faccia, di persona. I concerti in piedi sono ancora un tabù, quindi per me è impossibile suonare.

Eppure volevo entrare nei club a fare qualcosa. Quei club che sono stati costretti al silenzio troppo a lungo. Nei loro cortili succederanno gli INCONTRI DELL’AMORE.” – scrive COSMO

Sette incontri in sette club di sette grandi città italiane con ingresso libero fino ad esaurimento posti. È però possibile assicurarsi un pass prioritario acquistando il disco LA TERZA ESTATE DELL’AMORE nei punti vendita Feltrinelli delle città che ospitano gli eventi:

FELTRINELLI TORINO – P.zza C.N.L. 251

FELTRINELLI MILANO DUOMO – Galleria Vittorio Emanuele II

FELTRINELLI PADOVA – Via S. Francesco 7

FELTRINELLI LIVORNO – Via Di Franco 12

FELTRINELLI ROMA – Via Appia Nuova 427/a-b

FELTRINELLI BARI – Via Melo 119

FELTRINELLI BOLOGNA – Piazza Ravegnana 1

LA TERZA ESTATE DELL’AMORE è il nuovo attesissimo album di COSMO fuori per Columbia / Sony Music Italy / 42 Records: 12 tracce, 12 palpitanti dimensioni, punto d’incontro tra clubbing, world music, suoni psichedelici e forma canzone.

COSMO ha voluto interrompere il silenzio di una stagione senza musica facendo irruzione nelle strade delle nostre città con il suo manifesto programmatico, artistico e politico e nuova musica, evocando le rivoluzionarie vibrazioni delle Summer of love del passato – sentimenti collettivi e viscerali, reazioni generazionali tutte da ballare.

INCONTRI DELL’AMORE

14.06.2021 MILANO – Circolo Magnolia H 18:30

15.06.2021 PADOVA – Giardini dell’Arena H 18:30

16.06.2021 LIVORNO – Il Chioschino (via The Cage) H 18:30

17.06.2021 ROMA – Monk H 18:30

18.06.2021 BARI – Officina degli Esordi H 18:30

19.06.2021 BOLOGNA – Locomotiv Sunshine Superheroes H 18:30

21.06.2021 TORINO – Spazio211 Open Air H 18:30