H.E.R. "Back of my mind" il nuovo attesissimo album

Uscirà il 18 giugno “BACK OF MY MIND” (MBK Entertainment/RCA Records/Sony Music), il nuovo attesissimo album di inediti della vincitrice di quattro Grammy Award e un Oscar, H.E.R.!

Da oggi è invece disponibile in digitale il nuovo brano “WE MADE IT”.

La traccia segue la pubblicazione dalla sua hit “Damage” che le è valso un Grammy Award, “I Cant’t Breathe”, il duetto “Hold Us Together” insieme a Tauern Wells, e “Come through” con Chris Brown.

Lunedì 14 giugno H.E.R. si esibirà live al The Late Show with Stephen Colbert, accompagnando il ritorno di Colbert all’Ed Sullivan Theater con gli ospiti in studio e il pubblico, vaccinato, in sala.

H.E.R. è inoltre una delle protagoniste di Prime Day Show, un evento musicale in tre parti realizzato da Amazon Music, che vede anche la partecipazione di Billie Eilish e Kid Cudi. In un moderno tributo musicale all’iconico Dunbar Hotel, H.E.R. immagina come sarebbe se esistesse nel 2021, il tutto unito alla musica del suo nuovo album. Il Prime Day Show sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video dal 17 giugno.

H.E.R. è inoltre fresca dell’epica performance ai 2021 CMT Awards di “Hold On” con la super star del country Chris Stapleton: ancora una volta un’esibizione capace di superare le etichette dei generi musicali!