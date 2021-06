Firenze. “L’Inferno di Dante al Cinema”

Share Facebook

Venerdì 18 e 25 giugno alle 16,00 – “L’Inferno di Dante al cinema”

Visita straordinaria alla Sala Inferno della Collezione Zeffirelli. Maria Alberti, storica dello spettacolo e responsabile didattica della Fondazione Zeffirelli, accompagnerà i visitatori alla scoperta dei bozzetti preparatori esposti nella Sala Inferno, attraverso la lettura del copione inedito del film mai girato sull’Inferno di Dante.

Il copione, custodito nell’Archivio della Fondazione, attraverso note di regia e descrizioni dell’ambiente scenografico, rimanda alle tavole preparatorie disegnate dal maestro rivelando il carattere visionario del progetto del film, in un continuo rimando ai diversi generi artistici e cinematografici del ‘900.

I partecipanti potranno poi vedere il corto “Omaggio a Dante”, ideato da Pippo Zeffirelli e interpretato da Luigi di Fiore, in occasione dell’anno dantesco.

Giovedì 17 giugno ore 19,00 – Concerto “Gesänge und Geschichten” (Canti e Storie)

Continuano i concerti del giovedì alla Fondazione Zeffirelli in collaborazione con il Conservatorio Cherubini. Con Gesänge und Geschichten sarà sul palco della Sala Musica la classe di Musica da Camera della Prof.ssa Daniela De Sanctis composta da Ezio Ferrusi clarinetto, Khulan Ganzorig viola, Emma Alessi Innocenti contralto e Fabio Fornaciari pianoforte.



Si partirà con la poesia e l’ebbrezza di Robert Schumann (Du bist wie eine Blume da Myrthen op.25 per voce e pianoforte e Märchenerzälhungen op 132 per clarinetto viola e pianoforte) per passare all’intensità di Johannes Brahms (An die Nachtigall da Quattro Lieder op 46 per voce e pianoforte e Zwei Gesänge op 91 per contralto viola e pianoforte).

Nel mezzo del programma si inserisce il brano Amor Hèreos per clarinetto viola e pianoforte scritto dal giovanissimo compositore Filippo Landi della classe di Composizione del Prof. Paolo Furlani.

Tutti i sabati di giugno e luglio alle ore 11,00 – Visite guidate a cura dello staff

Sono confermate le visite guidate a cura dello staff del sabato mattina per il mese di giugno e per il mese di luglio.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE

Per gli eventi e le visite guidate è richiesta la prenotazione scrivendo alla mail ticket@fondazionefrancozeffirelli.com, chiamando il numero +39 320 1637839 o inviando il modulo presente alle pagine del sito relative agli eventi:

L’Inferno di Dante al Cinema: https://www.fondazionefrancozeffirelli.com/lista-eventi/linferno-di-dante-al-cinema/

Concerto: https://www.fondazionefrancozeffirelli.com/lista-eventi/concerto-gesange-und-geschichten/

Visite guidate: https://www.fondazionefrancozeffirelli.com/lista-eventi/visita-guidata-a-cura-dello-staff/

Tutti gli eventi si svolgeranno negli spazi della Fondazione Franco Zeffirelli, in piazza San Firenze, 5, Firenze.

