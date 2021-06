Boro Boro il videoclip della sua collaborazione con Cara, “Que Tal”

Share Facebook

Il rapper multiplatino Boro Boro pubblica il videoclip ufficiale della sua collaborazione con Cara, “Que Tal”. La clip è stata girata ad Ibiza e vede protagonisti i due artisti che ballano e si muovono con complicità e naturalezza sulla base potente del brano, un vero e proprio inno alla spensieratezza.

Entrambi poco più che ventenni e appartenenti alla cosiddetta ‘Generazione Z’, Boro e Cara propongono un brano fresco ed estivo, dal sapore reggaeton ma realizzato alla loro ‘maniera’.

“Que Tal significa Come va? ed è un’espressione che si usa in strada quando si incontra qualcuno. Ma è una specie di automatismo, spesso e volentieri non ci si interroga veramente su come stia la persona che abbiamo appena incrociato.

Il brano che ho realizzato con Cara racconta invece di una vera storia d’amore in cui sono protagonisti due ragazzi che si amano per davvero. Il tutto narrato a ritmi di reggaeton” – racconta l’artista.

“Mi piaci perché non sei sincera, è bella come l’alba sulla barceloneta”, inizia così la nuova hit di Boro Boro. Barcellona è un luogo chiave nella vita di Boro, che canta e rappa perfettamente anche in lingua spagnola.

“Vado a Barcellona circa una decina di volte l’anno, amo molto la libertà di pensiero di quella città. A Barcellona nessuno fa caso nemmeno al fatto che ho i capelli colorati” – racconta il rapper dalle certificazioni multiplatino.

Libertà di espressione, divertimento e naturalezza sono dunque gli elementi cardine che hanno portato al successo Boro Boro, seguitissimo sui social e sulla piattaforma TikTok.

A cantare insieme a Boro Boro c’è la nuova rivelazione della musica: Cara. Giovane artista poco più che ventenne, Cara è reduce dal successo del singolo “Le Feste di Pablo” in collaborazione con Fedez, che ha ottenuto oltre 23 milioni di stream su Spotify, oltre 10 milioni di visualizzazioni su YouTube e la certificazione Disco di Platino. Nel 2020 è uscito anche il suo EP, intitolato “99”.

Boro Boro, classe ’96, è un rapper torinese, all’anagrafe Federico Orecchia. Dopo diverso tempo passato a esibirsi nella scena hip hop underground e dopo essersi fatto notare per le sue doti da freestyler, è arrivato a collaborare con artisti come Shade e Oliver Green. Il 7 giugno 2019 Boro Boro ha pubblicato il singolo inedito “Lento” in collaborazione con MamboLosco, prodotto da Don Joe, che si è rivelato fin da subito un enorme successo.

Dopo aver fatto il suo debutto nella Top50 della classifica FIMI, “Lento” ha infatti scalato in poche settimane la chart dei singoli raggiungendo la posizione n.9. A questo si è aggiunta la Top5 di Spotify Italia, dove il brano è rimasto stabile per tutta l’estate. Risultati incredibili che hanno permesso al rapper di ottenere il doppio Disco di Platino.

“Lento” ha collezionato oltre 80 milioni di stream ad oggi mentre il video ha totalizzato più di 28 milioni di visualizzazioni. Ad ottobre 2019 partecipa al singolo “Twerk” di MamboLosco (Disco d’Oro con oltre 36 milioni di stream).

Il 2020 si apre con l’ingresso in major e la firma con Universal Music Italia, con cui pubblica il singolo “Nena”, in collaborazione con Geolier e Andry The Hitmaker, che ottiene oltre 39 milioni di stream solo su Spotify e oltre 14 milioni di riproduzioni su YouTube. Il singolo viene certificato Platino in Italia.