Aida “Già cala il sole” il primo brano

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Dal 18 è disponibile su tutte le piattaforme di streaming “GIÀ CALA IL SOLE” (Blackcandy Produzioni), singolo di debutto degli AIDA.



“GIÀ CALA IL SOLE”, primo brano degli AIDA, è la storia di un viaggio tra i pensieri nel tentativo di evadere dalle preoccupazioni e grigio cittadino.

Nel quotidiano la paura è quella di non riuscire a vivere a pieno le giornate e di sprecare il tempo, realizzando però che anche le cose da cui cerchiamo di scappare ci tengono legati a questa realtà. La canzone, nata per chitarra e voce quasi sussurrata, si è trasformata nel tempo in un brano energico e disteso nel quale ciascuno ha messo del suo lasciandosi trasportare da ciò che questo gli trasmetteva.



La produzione è stata curata da Maestro Pellegrini che ha anche suonato l’assolo di chitarra a metà del pezzo.

Spiega la band a proposito della nuova release: «”Già cala il sole” è stato scelto come brano di esordio perché è la canzone che meglio rappresenta la nostra vivacità e necessità di esprimersi in quanto giovani, pieni di emozioni e di vita.

Questo pezzo mostra una delle nostre diverse anime, quella che unisce energia e delicatezza e nella quale l’ascoltatore può lasciarsi cullare e trasportare in un viaggio fatto di immagini. Speriamo che “Già cala il sole” possa rappresentare il primo di tanti passi all’interno del mondo della musica, mondo nel quale ci riconosciamo e che vorremmo fosse più di una passione.

In questa canzone c’è molto di noi stessi: se anche uno solo di coloro che ascolteranno il pezzo ci si dovesse in qualche modo ritrovare, sarebbe per noi un traguardo e una spinta a continuare a fare ciò in cui crediamo».

Biografia

Gli Aida sono quattro ventenni fiorentini: a volte malinconici, a volte spensierati. Assieme dal 2018 e uniti dalla voglia di far risuonare il proprio urlo intimo, propongono un rock dalle influenze cantautoriali che guarda anche all’underground britannico. Nell’autunno 2018 vengono selezionati dalla giuria del RockContest di Controradio.

Questa esperienza li porta a far conoscere il proprio nome nell’ambiente fiorentino e a suonare sul palco della Flog di Firenze in apertura a Giorgi Canali. In questi anni i quattro hanno suonato in vari locali toscani tra cui: Nof club, Combo, la Limonaia di Villa strozzi, le Pavoniere, The Student Hotel di Firenze, Ex Wide e Backstage Academy di Pisa.

Nel 2020 incontrano il “Maestro” Francesco Pellegrini, con il quale nasce una collaborazione per la produzione artistica dei primi brani, registrati al GRS Studio di Firenze.

Gli Aida sono: Samuele Giambalvo (voce principale, chitarra d’accompagnamento e testi); Andrea Orlandi (basso e cori), Andrea Cerrone (batteria), Lorenzo Spinelli (chitarra solista e tastiere).



Il brano d’esordio della band, dal titolo “Già cala il sole” (Blackcandy Produzioni), è disponibile in digitale dal 18 giugno 2021.