AKA 7EVEN continua a collezionare successi: il suo omonimo album d’esordio (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) è stato certificato oggi disco d’oro e il singolo “Loca” ha ottenuto invece la certificazione di disco di platino (dati diffusi da Fimi/Gfk)!

Il cantante aggiunge nuove date all’instore tour che lo sta portando in giro per l’Italia per presentare “AKA 7EVEN”, disponibile in digitale e nella speciale versione cd e vinile autografati al link https://smi.lnk.to/aka7even.

Questi gli appuntamenti durante i quali l’artista incontrerà i fan per autografare le copie del disco:

Venerdì 25 giugno ore 17:00 – PONTECAGNANO FAIANO (SA) – cc MAXIMALL, via Antonio Pacinotti (CD in vendita ℅ Mondadori)

Sabato 26 giugno ore 21:00 – PINARELLA DI CERVIA (RA) – Arena di Pinarella di Cervia, Piazzale Moneta (con vendita CD in esclusiva ℅ Mediaworld all’interno del cc Romagna Shopping Valley)

Lunedì 28 giugno ore 17:30 – PIOVE DI SACCO (PD) – cc PIAZZA GRANDE, via F.lli Sanguinazzi, 1 (CD in vendita ℅ Unieuro)

Questa la tracklist di “AKA 7EVEN”:

Yellow

Eazy

Mille Parole

Fuori

Strike

Mi Manchi

Luna

Black

Blue

Loca

Rolly Stone

Torre Eiffel

Nella squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini, Aka 7even si è contraddistinto nella ventesima edizione di “Amici” per le sue doti cantautorali e di poli-strumentista.

All’interno della scuola ha scritto “Mi Manchi”, certificato disco di platino (dati diffusi da FIMI/GfK Italia), raggiungendo anche la Top 5 della Classifica dei Singoli Fimi, e unico brano della ventesima edizione del talent show a entrare nella Viral50 global di Spotify.

Dopo Irama, Aka 7even è inoltre il primo artista di Amici a posizionarsi alla #1 della Top 50 Italia Spotify. Sempre durante il programma, oltre a “Mi Manchi”, l’artista ha lanciato altri tre brani, “Yellow”, “Mille parole” e “Loca” – il cui video è visibile al link https://youtu.be/gNsZZSKV-n8 – ultimo singolo già disponibile in radio e in digitale, che hanno collezionato a oggi un totale di 95 milioni di streaming, di cui 30 milioni di views.

Nome d’arte di Luca Marzano, Aka 7even nasce a Vico Equense (NA) il 23 Ottobre 2000. Si appassiona alla musica da giovanissimo, passione che diventa rifugio e scudo per ogni momento della sua vita.

Entrato nel roster di Cosmophonix Production, nel 2018 partecipa all’undicesima edizione di X Factor Italia, conquistando pubblico e critica grazie ad una vocalità unica e ad un’incredibile capacità di fondere alla perfezione pop e cantautorato.

Il suo primo singolo ufficiale rilasciato come Luca Marzano, “Niente se non te”, diventa virale in pochissimi giorni ed il videoclip che lo accompagna, a meno di un mese dalla pubblicazione su YouTube, raggiunge e supera il milione di views. Nel 2019 Luca decide di cambiare direzione artistica sposando una progettualità maggiormente contaminata dalle sonorità urban pop d’oltreoceano; il tutto si concretizza con il cambio nome in Aka 7even.

I suoi brani, di cui cura spesso le produzioni, e l’originalità del progetto lo portano a collaborare con tante star della scena urban italiana sino a novembre 2020, anno in cui partecipa alla ventesima edizione di Amici. A febbraio 2021, “Mi Manchi”, prodotto da Cosmophonix, esordisce al primo posto della classifica italiana Itunes.

Umile, determinato, autentico e versatile, Aka 7even colpisce per ecletticità e personalità ed è considerato uno dei più promettenti talenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano.