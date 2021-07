L’Evoluzione artistica di Cristiano Turrini

Share Facebook

Continua la rinascita di CRISTIANO TURRINI che, ancora una volta, si mette in gioco continuando a

sperimentare nuove sonorità pur mantenendo vivo il percorso fatto fin qui. Il testo di

“MONOLOGO (feat. GIANLUCA PETRELLA)”, suo nuovo brano, è stato pensato proprio come il

significato del titolo stesso esprime: è un dialogo diretto con se stessi, talvolta illogico e

tumultuoso, una rappresentazione di pensieri e stati d’animo che ognuno di noi vive. Nel singolo

scritto da Marco Canigiula e lo stesso Cristiano, la cui produzione musicale è stata affidata a

Davide Gobello, la voce di Cristiano è accompagnata da grandi musicisti del panorama nazionale,

quali Jacopo Carlini al pianoforte, Davide Gobello alle chitarre, Matteo Carlini al basso e Davide

Savarese alla batteria. Il tutto è stato arricchito e impreziosito dal trombone di Gianluca Petrella

che, entusiasta del brano, ha deciso di collaborare al progetto ed inserire i suoi fiati.

Spiega Cristiano a proposito di “Monologo”: «Io e Marco Canigiula abbiamo scritto questo brano

insieme già qualche mese fa. Prima di farlo uscire volevamo trovare qualcosa che lo rendesse

diverso, che mi permettesse di tornare alle origini soul pur mantenendo tracce del mio percorso

artistico recente. Ho la fortuna di avere una grande squadra di musicisti e quindi abbiamo pensato

ad un arrangiamento che desse spazio alla loro creatività e di tornare quindi alla musica

interamente suonata dal vivo»

Di seguito il podcast dell’intervista.

Biografia

Cristiano Turrini è un cantautore romano classe ‘89. Nel marzo 2013 partecipa in qualità di

doppiatore al telefilm “Violetta” per Walt Disney. Lo stesso anno, in trio con Roberto D’Addio e

Alessandro Corsi, partecipa al “Festival di Castrocaro” su Rai 2 con gli inediti “Tempesta solare” e

“Dicono che le cose” scritti e prodotti da Marco Canigiula (autore per Annalisa, Emma Muscat,

Biondo, Suor Cristina, Alessandro Casillo). Nel 2015 firma un contratto con Cantieri Sonori e

pubblica i singoli “Tutto Quello Che Non Siamo” (60 finalisti Sanremo Giovani 2016) e “Irrazionale”

(60 finalisti Sanremo Giovani 2018). Nel 2018 è coautore, unitamente a Marco Canigiula, del brano

“Sconnessi” (interpretato da Carolina Rey), colonna sonora dell’omonimo film di Christian

Marazziti. Il brano riceve la candidatura ai Nastri D’Argento come “Miglior Brano Originale”. Nel

2019 vince “Play! Storie Che Cantano” con il brano “Guernica” (Canigiula, Turrini). Il 20 febbraio

2020 esce “Bla Bla Bla” (Sneider, Turrini) feat con il cantautore Bolo Mai e il 13 marzo pubblica il

brano “Nutella Sul Pane” (Canigiula, Turrini). Il 22 agosto 2020 vince il concorso “Deejay On Stage”

con il brano dal titolo “Kuala Lumpur” (Canigiula, Turrini, La Terza), prodotto da Cantieri Sonori,

che vanta la collaborazione di importanti musicisti come il pianista Jacopo Carlini (Giorgia, Fiorella

Mannioia, Sanremo 2020), Davide Gobello (Fabrizio Moro, Loredana Bertè, Tricarico, Paolo Vallesi)

e il bassista Matteo Carlini (Alex Britti, Martina Attili). Il 13 novembre esce su tutti i digital store

“Sulle Note Di Elvis” (Canigiula, Turrini). E’ la voce di “DJ Catnip” uno dei personaggi principali della

serie animata “Gabby’s Dollhouse (La casa delle bambole di Gabby)“ per la DreamWorks

disponibile su Netflix dal 5 gennaio 2021. Il 21 maggio 2021 esce in radio e in digitale per Cantieri

Sonori il suo nuovo singolo “Monologo” scritto da Cristiano e Marco Canigiula, con la produzione

musicale di Davide Gobello, che vede la collaborazione di grandi musicisti e arricchito dal featuring

di Gianluca Petrella.