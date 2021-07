Aurora Batlle ci presenta il suo brano “Arrels”

Share Facebook

Tradotto dal catalano, “ARRELS” significa letteralmente “radici”. Questa nuova canzone di

AURORA BATLLE parte da una riflessione intima e personale della giovane autrice e approda ad un

quesito finale: perseverare nel tentativo di cambiare ciò che non dipende da lei, oppure lasciarlo

andare definitivamente. La strada giusta, infine, è quella delineata dai suoi antenati, simbolo di

saggezza nell’immaginario comune e nel percorso artistico di Aurora.

«Il brano è nato durante una giornata un po’ monotona in cui mi sentivo un po’ giù. Poi, vagando

su YouTube, ho trovato una canzone di solo piano che mi ha ispirata e mi ha tirato fuori questa

melodia molto velocemente – spiega l’artista a proposito di “Arrels” – Alla fine della canzone ho

deciso di aggiungere una preghiera appresa da mia madre e tradotta poi in catalano per onorare le

mie origini e la mia famiglia».

Il videoclip ufficiale del brano, diretto da Mitch Box Productions, è caratterizzato da una

sequenza di immagini che procede per metafore e simbolismi. Una ragazza in abito bianco fugge

da un castello avventurandosi nella natura. Questa evasione le fa ritrovare il senso di sé

rivelandole la parte più profonda e intima della sua anima.

Di seguito il podcast dell’intervista di Aurora Battle ai nostri microfoni.

Biografia

Aurora Batlle è una cantautrice e musicista di origini barcellonesi e lombarde classe ’00. Nasce a

Lugano, in Svizzera. La sua passione per la musica inizia fin da subito grazie al padre che la

influenzò fin dalla tenera età, con vari generi musicali. Affascinata da vari strumenti musicali,

comincia a suonare il piano e il violoncello che accrescono sempre di più la sua passione. Verso i

quindici anni inizia a prendere lezioni di canto e da lì non smette più. L’anno scorso inizia il suo

percorso alla Pop Music School di Paolo Meneguzzi, intraprendendo diverse discipline come il

ballo e la recitazione. Dopo aver pubblicato il suo brano d’esordio, “Amp up myself”, Aurora Batlle

torna con un nuovo singolo dal titolo “Arrels” disponibile in radio e in digitale dal 28 maggio 2021.