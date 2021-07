Share Facebook

Twitter

Pinterest

Dopo aver conquistato tutti con la pubblicazione del primo disco da solista, Untouchable (Virgin Records), TONY EFFE è pronto finalmente a salire sul palco!

I due imperdibili appuntamenti dal vivo saranno sabato 22 gennaio all’Atlantico di Roma e mercoledì 26 gennaio all’Alcatraz di Milano. I biglietti e i VIP Pack sono disponibili sul circuito ufficiale Ticketone.

Untouchable ha segnato un debutto solistico col botto per Tony Effe: direttamente in vetta alle classifiche degli album più venduti in Italia (FIMI/GFK), il disco ha conquistato pubblico e stampa e ha dimostrato che la trap è viva più che mai. Untouchable è un album forte, crudo, nato proprio dalla volontà di ribadire che nulla può ormai scalfire l’artista; un album capace di sorprendere con il suo mix perfetto di sonorità diverse.

La hit EFFE, singolo estratto dal disco, è già un classico della drill e sta attualmente spopolando sulle piattaforme digitali in radio: è in testa alla classifica Spotify e virale su Tik Tok, dove è la canzone più popolare di questa settimana. Nel brano si mescolano sonorità hip hop e dance anni ’90 con la drill, strizzando l’occhio anche al funk.

BIO

Tony Effe, all’anagrafe Nicolò Rapisarda, nasce a Roma nel 1991. Nel 2014 fonda, assieme agli altri componenti del gruppo, la Dark Polo Gang. Nel 2016 esce la trilogy: Crack Musica di Tony e Side, Succo di zenzero di Wayne e The Dark Album di Pyrex.

I tre mixtape individuali del gruppo diventano un cult e la DPG segna un solco generazionale dando via a una nuova onda musicale in Italia. Nel 2018 firma con la Dark Polo Gang con Universal Music Italia, sotto la guida della Triplosette Entertainment.

Viene pubblicato Trap Lovers della Dark Polo Gang, che porta il gruppo all’attenzione del pubblico mainstream con il successo dei singoli Cambiare Adesso (doppio Disco di Platino) e British (Disco di Platino). Da quel momento Tony inizia tutta una serie di collaborazioni discografiche con diversi artisti: Enzo Dong, MamboLosco, Gianni Bismark, Luchè e Samuel Heron.

Nel 2019 pubblica Bassotto, il suo singolo da solista. A maggio 2020 la DPG pubblica il mixtape Dark Boys Club, che resta per ben due settimane alla numero 1 della classifica album in Italia.



A giugno 2021, Tony Effe pubblica finalmente il suo disco solista “Untouchable” con il quale debutta direttamente alla prima posizione della classifica italiana degli album (FIMI/GFK).



Con la collaborazione dei produttori Drillionaire, Sick Luke e Luke Lies, “Untouchable” si configura come un album in grado di sorprendere, mischiando sonorità diverse, ma che soprattutto ribadisce un concetto molto importante “Nel 2021 la Trap vive ancora”.