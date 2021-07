Gianni Morandi è il protagonista di “Stories” su Sky

Share Facebook

GIANNI MORANDI è il protagonista del nuovo appuntamento di Stories, il ciclo di interviste dedicate al mondo dello spettacolo di Sky TG24.

L’eterno ragazzo si racconta al vicedirettore di Sky TG24, Omar Schillaci in “ESSERE GIANNI MORANDI”, in onda lunedì 5 luglio alle 21 su Sky TG24, su Sky Arte giovedì 8 luglio alle 20.45 e disponibile On Demand.

Il colloquio è un lungo viaggio tra mille aneddoti della vita del cantante, dall’infanzia a Monghidoro, al successo degli anni sessanta, la crisi, la ripartenza, l’amicizia con Lucio Dalla, la storia d’amore con sua moglie Anna, l’esplosione sui social, dove Morandi è uno dei personaggi più seguiti e amati, fino alla hit “L’ALLEGRIA”, scritta per lui da LORENZO JOVANOTTI e che è già un grandissimo successo.

Durante la messa in onda dell’intervista comparirà un QR Code che permetterà, inquadrandolo con la telecamera del proprio smartphone, di accedere a una serie di contenuti speciali, disponibili sul sito Skytg24.it. Tutte le interviste di “Stories” sono anche proposte tra i podcast di Sky TG24, sul sito skytg24.it e sulle principali piattaforme di podcasting.

STORIES – “ESSERE GIANNI MORANDI”, IN ONDA LUNEDÌ 5 LUGLIO ALLE 21 SU SKY TG24 (CANALI 100 E 500 DI SKY E CANALE 50 DEL DTT), GIOVEDÌ 8 LUGLIO ALLE 20.45 SU SKY ARTE (CANALE 120 DI SKY) E DISPONIBILE ON DEMAND