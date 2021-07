“Remember” è il nuovo singolo di Becky Hill feat David Guetta

Share Facebook

“Remember” è il nuovo singolo della cantautrice e pioniera della musica dance, Becky Hill, in collaborazione con David Guetta.

“Remember”, co-scritta da Becky Hill e co-prodotta da David Guetta, farà parte del nuovo album di Becky.

Tutta la mia carriera è stata costruita per arrivare a questo momento! – ha detto Becky – “Il singolo con David Guetta farà parte dell’album a cui ho lavorato per tutta la mia vita adulta.

Mi sono impegnata per anni per arrivare a questo punto e posso garantire che l’attesa ne è valsa la pena, visto che la mia creatività e la visione che avevo dell’album sono giunte ora a pieno compimento. È stato un onore collaborare con David Guetta. Sono davvero orgogliosa del lavoro che ho fatto e molto riconoscente alla squadra che mi ha seguito durante tutto questo processo.



Credo che Becky stia diventando una regina della musica dance – ha detto David Guetta – Ha una voce incredibile ed è stato bellissimo tornare nella casa della musica house per realizzare questa canzone.

“Remember” segue “Better off Without You” ft. Shift K3Y, “Heaven On My Mind” e l’ultima canzone uscita, “Last Time”.

L’album di debutto di Becky Hill arriva dopo la pubblicazione nel 2019 di Get To Know, una raccolta di 13 tracce, composta da singoli che Becky ha realizzato da sola o a cui ha soltanto collaborato. Get To Know, certificato disco d’oro, è stato uno dei cinque album di un’artista femminile più ascoltati sulle piattaforme digitali in UK nel 2020 e ha raggiunto la posizione #16 della classifica ufficiale Dance/Electroic Album di Billboard in US.

Dopo una serie di festival che la vedrà impegnata quest’estate (tra cui il Reading & Leeds Festival, TRNSMT ed il Isle of Wight Festival), Becky inizierà il suo tour in UK & Irlanda il prossimo autunno.

Con una forte attitudine a scrivere canzoni pop e la reputazione da pioniera della musica elettronica, Becky Hill è una delle artiste più richieste del momento.

Ha scritto e cantato in più di 12 singoli che si sono posizionati nella top 40 della classifica ufficiale dei singoli in UK e ha accumulato più di 2 miliardi di stream solamente su Spotify, di cui un miliardo solamente in UK. Ha raggiunto più di 14 milioni di ascoltatori mensili su Spotify dopo che è stata la seconda artista più ascoltata su Spotify in UK nel 2019 e nel 2020.