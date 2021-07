“I wanna be your slave” il singolo dei Måneskin

Da venerdì 16 luglio sarà disponibile in radio “I WANNA BE YOUR SLAVE”, il singolo dei Måneskin, in posizione #11 della Top 50 Global Chart di Spotify (certificato disco di platino in Italia), contenuto nell’album “Teatro d’ira – Vol. I”, uscito il 19 marzo.

Il disco conta oggi più di 400 milioni di streaming, è certificato platino (secondo FIMI/GfK) e si trova alla #1 nella classifica dei vinili più venduti in Italia nel primo semestre del 2021.

Damiano, Victoria, Thomas e Ethan, gli artisti italiani più ascoltati al mondo su Spotify con oltre 40 milioni di ascoltatori nell’ultimo mese, dopo aver raggiunto l’ennesimo strabiliante record storico conquistando la prima posizione della Top 50 Global Chart di Spotify con il brano “Beggin’”, portano in radio la carica sensuale di “I WANNA BE YOUR SLAVE” che sta facendo impazzire anche il pubblico internazionale.

A seguito della vittoria memorabile all’Eurovision Song Contest 2021 i Måneskin hanno scalato le classifiche globali ottenendo risultati mai raggiunti prima da artisti italiani: sono la prima band italiana della storia con due singoli contemporaneamente – in posizione #6 e #10 – nella Uk Singles Chart, e collezionano ogni settimana nuove certificazioni non solo in Italia, ma anche all’estero.

“I WANNA BE YOUR SLAVE”, è disco di platino anche in Finlandia, Polonia oltre ad averne ottenuti sei nella sola Russia, ed è disco d’oro in Austria, Grecia, Norvegia, Svezia e Turchia; “ZITTI E BUONI” (in Italia triplo disco di platino e alla posizione #40 nella Top 50 Global Chart di Spotify) è certificata disco d’oro in Olanda, Norvegia, Svezia, Svizzera, Turchia e disco di platino in Finlandia, Grecia, Polonia e quintuplo disco di platino in Russia; “Beggin’” è disco d’oro in Finlandia, Malesia, Polonia, ha ottenuto sette dischi di platino in Russia e sta scalando le classifiche Top 50 di Spotify anche di Australia (#3, assieme a “I WANNA BE YOUR SLAVE” in posizione #10), Brasile (#17) e Perù (#9), Paese in cui è presente anche al primo posto nella classifica Viral 50, insieme a altri sette brani della band.

Un trionfo meritato che si tramuterà in un tour eccezionale che li vedrà nell’estate 2021 e 2022 sui palchi dei più importanti Festival europei a fianco dei grandi nomi della musica mondiale, oltre che per la prima volta nei principali palazzetti italiani con un tour di 13 date (organizzato e prodotto da Vivo Concerti) che ha venduto oltre 100mila biglietti e già collezionato sei concerti sold out, previsti per quest’inverno e la prossima primavera.

Con 23 dischi di platino e 5 dischi d’oro (secondo FIMI/GfK) i Måneskin continuano ad aggiungere nuovi tasselli al loro percorso artistico internazionale, battendo tutti i record e toccando le prime posizioni delle classifiche mondiali, confermando quanto la loro musica stia conquistando tutto il mondo.

BIOGRAFIA

Gruppo rivelazione del 2017, i Måneskin, il cui nome significa “chiaro di luna” in danese, sono: Damiano cantante, Victoria al basso, Thomas alla chitarra e Ethan alla batteria. Alcuni dei componenti si conoscono fin dai tempi delle medie, ma è solo nel 2015 che i ragazzi iniziano a suonare insieme.

Il sound della band è caratterizzato dalle diverse influenze musicali dei membri: un mix di rock, rap/hip hop, reggae, funky e pop, il tutto tenuto insieme dalla voce soul di Damiano, frontman del gruppo. Tutto ciò si rispecchia anche nel look della band, grazie al loro gusto ricercato che caratterizza lo stile di ogni membro.

Durante i live show di X Factor 11, i giovani artisti hanno avuto modo di distinguersi e di colpire l’immaginario del pubblico, mostrando un’insolita padronanza del palco, estremamente notevole vista la giovanissima età. “Chosen”, il loro primo inedito, presentato durante il programma, conta milioni di streaming e visualizzazioni ed è stato certificato doppio platino.

“Chosen” è anche il nome dell’EP di debutto, edito a dicembre 2017 da Sony Music e prodotto da Lucio Fabbri, che è stato certificato platino a soli due mesi dall’uscita. La band ha registrato sold out in poche ore di tutte le 21 date del primo tour prodotto da Vivo Concerti (febbraio/aprile 2018).

A marzo 2018 è uscito il singolo “Morirò da Re” (triplo disco di platino), seguito da “Torna a casa” (quintuplo disco di platino). I brani hanno anticipato il nuovo album “Il ballo della vita” (doppio disco di platino), interamente scritto dai Måneskin e prodotto insieme a Fabrizio Ferraguzzo, uscito il 26 ottobre 2018.

Il disco ha debuttato al #1 della classifica FIMI/Gfk con quattro singoli in Top Ten e, in meno di due ore dalla pubblicazione, ha raggiunto la posizione #1 della classifica iTunes, entrando, in un solo giorno dall’uscita, in TOP 50 Spotify con tutti i suoi brani e totalizzando 1 milione di stream in meno di 24h.

A febbraio 2019 il gruppo ha attraversato in tour tutta Europa, prima di tornare nei principali club e festival italiani con la tranche primaverile ed estiva de “IL BALLO DELLA VITA TOUR”, che si è conclusa il 14 settembre 2019 con una data speciale al Carroponte di Milano. I Måneskin si sono poi esibiti il 28 novembre 2019 in un unico live speciale al The Dome a Londra, che ha registrato il tutto esaurito.

Da settembre 2019 è in radio “Le parole lontane”, il singolo in italiano della band certificato disco di platino. Ad oggi Damiano, Victoria, Thomas e Ethan hanno conquistato 23 dischi di platino, 5 dischi d’oro e hanno collezionando più di 140.000 biglietti venduti con 70 date sold out in Italia e in Europa.

Il 30 ottobre 2020 pubblicano il nuovo singolo “Vent’Anni” (disco di platino) accompagnato da una campagna fotografica firmata da Oliviero Toscani. Vincono la 71a edizione del Festival di Sanremo con il brano “ZITTI E BUONI”, doppio disco di platino, e trionfano all’Eurovision Song Contest a Rotterdam, conquistando il primo posto.

Il 19 marzo 2021 esce il secondo album “Teatro d’ira – Vol. I” (disco di platino), a cui seguirà un tour di 13 date per la prima volta nei palazzetti italiani a partire da dicembre 2021 per concludersi all’Arena di Verona il 23 aprile 2022, oltre a un tour nei principali Festival europei, previsto per l’estate 2022.