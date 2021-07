Comete dopo il sold out a Roma nuove date

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Dopo l’uscita del primo album SOLO COSE BELLE, COMETE – nome d’arte di Eugenio Campagna – è finalmente pronto a tornare sui palchi di tutta Italia. Lo farà in un tour estivo la cui prima tappa è stata proprio nella sua Roma, per un entusiasmante tutto esaurito.

I prossimi appuntamneti annunciati di SOLO COSE BELLE LIVE saranno: il 18 luglio a Ferrara (Musica Freschissima Fest), il 4 agosto a Scalea (Laos Fest), il 6 agosto a Marina di Ravenna (Finisterre Beach), l’8 agosto a Folignano (17 Festival), il 9 agosto a Taranto (Jackstore Social Club), 21 agosto a Salsomaggiore Terme (Arena Mazzini), l’1 settembre a Prato (Officina Giovani), il 4 settembre a Padova (Rise Festival), il 5 settembre a Castiglione della Pescaia (Secret Garden), il 9 settembre a Noci (SummerTime), il 16 settembre ad Aversa (Festina), il 18 settembre a Torino (Sofarm Festival).

A poche settimane dall’uscita del disco, COMETE ritrova la dimensione che più gli appartiene, quella della musica suonata, e incontra finalmente di nuovo il suo pubblico. SOLO COSE BELLE è infatti un album nato per strada, quando COMETE era un busker, e – proprio a partire da quel bagno di realtà – racconta tante storie vissute in quell’arco di tempo, quel momento di vita dove l’artista si è ritrovato ogni giorno faccia a faccia con la gente, cercando di emozionare per portare a casa la pagnotta e nel frattempo a vivere le proprie gioie e le proprie sconfitte.

SOLO COSE BELLE è un percorso terapeutico e di accettazione, dove COMETE scopre l’importanza di essere grati per tutto quello che arriva lungo la strada, anche quando è inatteso e non è il massimo della vita. E non vede l’ora di condividerlo anche dal vivo.

SOLO COSE BELLE (Columbia Records Italy) è disponibile su tutte le piattaforme digitali. Oltre ai singoli già pubblicati Glovo, Ma Tu, Cornflakes e Naftalina, la tracklist si arricchisce di altri quattro brani inediti: la traccia d’apertura Carlotta, la title track Solo Cose Belle, Diazepam, Menomale e la closing track E Non Ti Penso Più.

SOLO COSE BELLE LIVE

LE DATE:

18 Luglio – Musica Freschissima Fest, Ferrara

04 Agosto – Laos Fest, Scalea (Cosenza)

06 Agosto – Finisterre Beach, Marina di Ravenna

08 Agosto – 17 Festival, Folignano (Ascoli Piceno)

09 Agosto – Jackstore Social Club, Taranto

21 Agosto – Arena Mazzini, Salsomaggiore Terme (Parma)

01 Settembre – Officina Giovani, Prato

04 Settembre – Rise Festival, Padova

05 Settembre – Secret Garden, Castiglione del Pescaia (Grosseto)

09 Settembre – SummerTime, Noci (Bari)

16 Settembre – Festina, Aversa (Caserta)

18 Settembre – Sofarm Festival, Torino