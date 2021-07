Rassegna TrentinoInJazz in Val di Fassa

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Domenica 18 luglio primo appuntamento con JMMJ 2021 – Musica all’aria aperta, la rassegna del TrentinoInJazz in Val di Fassa dedicata alle minoranze linguistiche.

Sei imperdibili concerti che metteranno in luce l’eccezionale livello musicale delle band e l’uso creativo e attuale delle loro lingue: romancio, catalano algherese, friulano. Doppio concerto d’apertura con una delle coppie più ammirate del jazz italiano, Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello.

In tanti anni di conoscenza e amicizia reciproca, il trombettista e il pianista hanno sviluppato un’empatia unica, pronta a misurarsi con la più ampia libertà assoluta in qualsiasi territorio la loro fantasia gli sottoponga.

Da qui, ma anche da una forza tecnica che facilmente scivola nel virtuosismo. Il concerto si chiama Tandem ed è un prisma in cui si riflettono standard americani, canzoni italiane, il Brasile, temi da film, ballad struggenti: tutto ciò al servizio del cuore e dell’emozione, di quello che Bosso non manca mai di mettere in evidenza, alla pari del suo partner, pianista italo-inglese di straordinarie doti espressive.

Grazie a loro, la magia dei suoni e dei colori invaderà le Dolomiti in un rapporto speciale con lo spettatore, tanto avvolgente quanto indimenticabile. Performance mattutina al Ciampediè, incontro serale con jam session al circolo La Grenz di Moena.

Prossimo appuntamento TIJ: 20 luglio, Malè, Francesco Zampini Quintet.

Calendario concerti:

https://synpress44.blogspot.com/2021/07/trentinoinjazz-2021-il-calendario-dei.html

Sito:

http://www.trentinojazz.com/

Facebook:

http://www.facebook.com/trentinoinjazz