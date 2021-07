Ghemon entra nella squadra creativa di Lego

Share Facebook

Un progetto originale e innovativo che coinvolgerà, dal 17 al 31 luglio, tutti gli appassionati del mattoncino LEGO con il concorso speciale “Superstar Tag”.

Prosegue l’importante progetto artistico di LEGO Italia, nato in collaborazione con adidas, dedicato al lancio del nuovo set LEGO® adidas Originals Superstar (10282).

L’iniziativa, che ha visto il coinvolgimento di 7 artisti emergenti del mondo della street art con la creazione di pezzi unici celebrativi dedicati alla sneaker Superstar, approda anche nel mondo della musica: l’eclettismo del cantante Ghemon entra a far parte della squadra artistica per rendere il progetto ancora più speciale.

Ghemon – che attraverso il suo lungo percorso artistico è riuscito a definire un territorio musicale unico all’interno del quale rap, soul, funk, r’n’b e musica italiana si incontrano – si inserisce in questo progetto corale grazie alla realizzazione di un contenuto video inedito, che vede la performance del brano “Difficile”, contenuto nel suo nuovo album “E vissero feriti e contenti” (Carosello Records/Artist First) – incorniciata dalle tele realizzate dagli street artist: un dialogo tra forme d’arte differenti, che al centro hanno la missione comune di stimolare la creatività e comunicare messaggi di inclusione e originalità.

Inoltre, nel video, disponibile sui profili social ufficiali di LEGO Italia, il cantante torna per un attimo bambino, mettendo in campo tutta la sua fantasia per creare la sua versione personalizzata del set LEGO adidas Originals Superstar.

Un progetto innovativo inarrestabile quello di LEGO Italia, che infatti chiama a raccolta tutti i fan e le fan del mattoncino, lanciando il concorso “Superstar Tag”: oltre un pizzico di fortuna, l’ingrediente principale richiesto è la creatività.

Dal 17 al 31 luglio, infatti, tutti coloro che acquisteranno l’iconica sneaker in mattoncini LEGO presso uno dei 20 store ufficiali LEGO, avranno la possibilità di vincere 2 biglietti per l’attesissimo concerto di Ghemon del 3 settembre 2021 a Milano – la data fa parte del ‘’E VISSERO FERITI E CONTENTI TOUR 2021” (organizzato da OtrLive) che vede l’artista protagonista di alcuni dei più importanti palchi italiani. Oltre i biglietti con le spese di trasferimento per il live incluse, il vincitore riceverà anche un set LEGO esclusivo.

Partecipare è semplicissimo: a seguito dell’acquisto di un set LEGO® adidas Originals Superstar (10282), si potrà ritirare, presso un totem dedicato, un cartoncino che riproduce la sagoma della scarpa Superstar con un codice univoco identificativo.

Il sagomato sarà la tela sulla quale far esplodere lo street artist che è in noi: via libera quindi alla personalizzazione con Tag Graffiti fantasiosi ed originali.

Una volta creato il proprio Tag, lo stesso dovrà essere fotografato e caricato sull’apposito portale https://rebuiltbyoriginals.it, dove basterà inserire i propri dati e seguire le istruzioni.

Inoltre, per gli appassionati milanesi, il 24 luglio presso il LEGO store di San Babila, saranno presenti Nico Miyakawa e Abel Bael, due degli street artist coinvolti nel progetto, le cui tele hanno contribuito alla scenografia dell’esclusivo video di Ghemon.

Gli artisti saranno disponibili presso il corner dedicato, per supportare chi vorrà nella customizzazione del cartoncino con consigli e idee ‘out of the box’. È possibile consultare tutte il regolamento completo del concorso al seguente link: https://rebuiltbyoriginals.it

“Nel mondo di oggi, dove tutto ormai è digitale, LEGO è riuscita a mantenere un immaginario dove la fantasia si realizza con dei gesti concreti e lo fa unendo tutte le generazioni. – commenta Ghemon – Da appassionato, in questa collaborazione mi sono sentito doppiamente coinvolto perché la adidas Superstar è una vera e propria icona delle sneakers. Sono orgoglioso di aver contribuito con la mia musica all’incontro di questi due classici senza tempo”.

Ancora una volta il Gruppo LEGO si fa portavoce dell’importanza della creatività, valore che da sempre costituisce l’identità del brand. Il desiderio di sperimentare, di costruire e di evolversi, espresso attraverso le milioni di combinazioni del mattoncino più famoso al mondo, questa volta, incontra l’espressione dirompente

della street art e della musica: tre modi diversi di mettere in gioco il proprio estro creativo, ma con l’obiettivo comune di promuovere i concetti di inclusività, creatività, libertà e originalità.