“Dorian Gray” il nuovo singolo di Hera

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Dal 23 luglio è disponibile in rotazione radiofonica “DORIAN GRAY” (Cantieri Inediti), nuovo singolo di HERA presente su tutte le piattaforme di streaming dal 16 luglio.



Dopo “Escape Room” e “Il Duca Bianco”, che hanno riscosso un notevole consenso, HERA torna con un terzo inedito scritto a quattro mani da lei e Marco Canigiula (già autore per Annalisa, Emma Muscat, Biondo, Suor Cristina, Alessandro Casillo): “DORIAN GRAY” è il nuovo tassello di un EP già in lavorazione, la cui uscita è programmata per l’autunno 2021.

La fusione tra un ambiente sonoro estremamente moderno e l’intervento melodico dell’eclettico contrabbasso di Donato Cedrone, musicista poliedrico ed estremamente creativo, donano al singolo un’aura sofisticata, ma al contempo dinamica e attraente.



Spiega l’artista a proposito della nuova release: «“Dorian Gray” rappresenta il caos, il disordine che avevo dentro e al quale sentivo il bisogno di dare forma.

La pittura, i quadri rappresentano un altro modo di “sentire e vedere” l’arte che mi affascina tremendamente sin da quando ero bambina.

Proprio per questo l’anticonformismo dell’action painting di Jackson Pollock, pittore statunitense, è stata la prima fonte di ispirazione durante la scrittura del brano. Avevo una tela bianca adagiata a terra, non dovevo far altro che prendere coraggio e sciogliere i grovigli della mia anima.

Fare un po’ di ordine è stato un grande atto d’amore verso me stessa, qualcosa di estremamente liberatorio, nonché uno dei regali più grandi che potessi farmi».



Il videoclip ufficiale di “Dorian Gray” è un fluire progressivo di colori, flashback e immagini pensate per catturare l’attenzione dell’osservatore. L’action painting è il fulcro del clip, fantasia, curiosità e libertà di espressione, sono gli ingredienti fondamentali che hanno caratterizzato il lavoro del Director Giulio Tedesco.

Biografia

Nel 2016 nasce il progetto HERA, nome d’arte della performer Pamela Placitelli, e sin da subito si distingue per estro, camaleontismo, sperimentazione sonora e una decisa comunicazione testuale, oltre che visiva.

Queste peculiarità garantiscono il suo accesso alle finali di diversi importanti Festival dedicati alla musica emergente italiana (Botticino Music Festival, Festival di Ghedi, etc.) e la vittoria del Premio della critica del concorso “Musica Controcorrente” con la giuria di Joe Amoruso e Mariella Nava.

Il progetto Hera ha una produzione musicale che strizza l’occhio a sonorità internazionali che permette all’artista di farsi conoscere anche all’estero con concerti in Svizzera, Inghilterra e New York.

Il 2017 esce su tutte le piattaforme digitali l’EP “Inside Me”, un racconto musicale introspettivo in cui ripropone alcuni dei successi che hanno segnato la sua storia musicale. Il 2018, invece, è l’anno di “My Christmas Gift”, lavoro che vanta la complicità musicale di Emiliano Begni (Rossana Casale) Luigi Mattacchione (armonica solista per il M.stro Ennio Morricone), Stefano Spallotta (Amii Stewart). Il 2019 è la volta di “Christmas Eve”, singolo originale in lingua inglese, la cui uscita è accompagnata da una tournée natalizia.

Il 10 Luglio 2020 è il momento di “Elettromagnetica”, singolo in lingua italiana che cattura l’interesse del settore musicale Indie e l’attenzione di radio come Radio Radio, Radio Cassino Stereo, X Radio, etc. L’8 Dicembre 2020 è il momento di “Escape Room”, una nuova autoproduzione firmata Hera Project composta a quattro mani con lo Staff di Canzoni Inedite, brand dell’etichetta romana Cantieri Sonori.



Il 23 febbraio 2021 esce il singolo “Il Duca Bianco” e il 16 luglio è la volta di “Dorian Gray”, entrambi brani che portano la firma della stessa Hera e dell’autore Marco Canigiula.