LowLow il singolo “Coscienze sporca” feat Briga

Fuori oggi, venerdì 23 luglio, “COSCIENZA SPORCA” feat. BRIGA (Epic Records Italy/Sony Music Italy), il nuovo singolo di LOWLOW disponibile in streaming e digital download al link https://epic.lnk.to/coscienzasporca.

Il brano anticipa il prossimo album del rapper, in uscita venerdì 30 luglio su tutte le piattaforme digitali e in formato vinile e già disponibile in pre-save e pre-order al seguente link: https://epic.lnk.to/Inprimapersona.

Al link https://youtu.be/C31MvhT-PpI è online sempre da oggi anche il video del brano, diretto da Mauro Russo e prodotto da Henea Production, che mostra le immagini di un racconto psichedelico di una notte a Milano.

“Amo questo video perché è rappresentativo di quello che sto provando a fare con la musica: – commenta Lowlow – mantenere la mia identità mentre mostro aspetti di ciò che sono ma che prima non avevo mai raccontato. Il video è ironico ma cupo, colorato ma alla “lowlow”.

Per dire: abbiamo costretto dei poveri santi uomini a mettersi delle tutine aderenti sotto il sole per ironizzare sul concetto di crew nel rap, in contrapposizione con il mio essere “the soloist”. C’è tanta ironia e autoironia; l’obiettivo del video è farvi fare la stessa faccia che ho io quando guardo un giocatore di basket.”

“Coscienza Sporca” presenta le prime novità dell’imminente lavoro di Lowlow, con una produzione, firmata da Daddy’s Groove e Carlo Ciao, caratterizzata da sonorità completamente nuove e con la collaborazione di Briga, nata da una profonda amicizia tra i due artisti.

Per la realizzazione di “In prima persona”, infatti, che segna la sua evoluzione artistica e personale, l’artista, pur mantenendo il sodalizio con Big Fish, ha voluto al suo fianco vari artisti e produttori. Dopo il feat. con Ghemon in “Fino a che non ti odierò” e questo con Briga, tra gli ospiti del nuovo album ci saranno anche J-AX e SVM, mentre tra i brani, che saranno il risultato di un lavoro maturo, innovativo, che arriverà diretto ai cuori degli ascoltatori, troviamo anche la firma dei producer DFO, Cosmophonix, Marvely e Leo.

Questa la tracklist di “In Prima Persona”:

LATO A

DISCORSO D’ADDIO (prod. BIG FISH)

MILANO ROMA (prod. COSMOPHONIX)

LA MEGLIO GIOVENTÙ feat. J-AX (prod. BIG FISH)

IN TERZA PERSONA feat. SVM (prod. BIG FISH)

LATO B

COSCIENZA SPORCA feat. BRIGA (prod. DADDY’S GROVE e CARLO CIAO)

FINO A CHE NON TI ODIERÒ feat. GHEMON (prod. DFO)

PIOVE SUL DUOMO (prod. BIG FISH)

URLO D’AIUTO (prod. MARVELY, LEO)

“In prima persona” segna un punto di arrivo e allo stesso tempo di partenza molto importante per la carriera di Lowlow: il collante dell’album è la lente di Giulio, attraverso la quale ha deciso di raccontare il quotidiano e il suo vissuto, per la prima volta senza filtri, ma mostrando davvero se stesso attraverso la scrittura identitaria e di alto livello che rimane sempre sua cifra stilistica.

“Ho scelto di mettermi in gioco in prima persona – commenta Lowlow – perché con questa identità voglio che i racconti arrivino davvero. Piuttosto che usare come metafora un film, racconto una storia finita, saltando un filtro e mantenendo sempre un’energia che contraddistingue la diversità dalla quotidianità, che ti dà momenti di schizofrenia molto più di quello che vedi di un film. Ho tolto la maschera e sono diventato più vero, più reale”.

Giulio Elia Sabatello, in arte Lowlow, nasce a Roma nel 1993. All’età di tredici anni inizia il suo percorso da rapper, sotto lo pseudonimo di Poeta Incazzato, partecipando a varie battle di freestyle in giro per l’Italia e affermandosi da subito nella scena.

Nel 2011 pubblica con Honiro il mixtape Metriche volume 1 che vede le collaborazioni, tra gli altri, di Gemitaiz e Mostro.

Lo stesso anno nasce NSP (New School Power), gruppo composto dai tre rapper LowLow, Sercho, Luca J e il producer Dj Raw. Nel 2012 esce il mixtape degli NSP Socia Mixtape e, tra gli ospiti, vi sono Briga, CaneSecco, Mostro e Rocco Hunt. Nel 2013 Lowlow, assieme a Sercho, pubblica l’album Per sempre e i due promuovono l’uscita con una tournée di oltre trenta date in tutta Italia.

Nel 2014 Lowlow e Mostro pubblicano l’EP Scusate per il sangue, girando l’Italia con quaranta date, quasi tutte sold out. Nel 2015 viene pubblicato il mixtape Metriche vol. 2 e, lo stesso anno, Lowlow è il primo rapper a firmare un contratto discografico con l’etichetta Sugar.

Nel 2016 partecipa, assieme ad altri artisti italiani, alla colonna sonora del film Zeta – Una storia hip-hop con il brano La solitudine del numero 1. L’anno seguente esce per Sugar l’album Redenzione, che viene certificato disco d’oro e contenente il singolo Ulisse, due volte platino.

Nel 2018 Lowlow pubblica il suo secondo album da solista Il bambino soldato e nel 2020 esce il suo terzo album da solista e primo album per Sony, Dogma 93. Il disco raggiunge, solo su Spotify, circa 8 milioni di stream.

Lowlow vanta un singolo doppio platino, un platino e tre singoli e un album certificati oro. L’ultimo singolo di Lowlow, in collaborazione con Ghemon, è Fino a che non ti odierò, un brano che mostra il lato più intimo del rapper e che ha anticipato il nuovo lavoro discografico “In Prima Persona”.