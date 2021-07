Danti fuori oggi il singolo “Mandala”

Share Facebook

Non me ne vado rimango qua // mandala mandala mandala, come un ipnotico mantra risuona da oggi – venerdì 23 luglio – in radio e in digitale il ritornello di MANDALA, il nuovo singolo di DANTI feat. BORO BORO, ALBOROSIE, CHESCA in uscita per Elektra Records/Warner Music Italy.

A distanza di un anno da Liberi feat. Raf e Fabio Rovazzi, uno dei tormentoni che ha animato l’estate 2020, con MANDALA l’hitmaker da milioni di stream e views da capogiro, punta di diamante del roster dell’agenzia MK3 guidata dall’Avv. Manager Angelo Calculli, entra a gamba tesa in questa caldissima stagione musicale portando una fresca hit dal sound globale.

Viaggio intorno al mondo con scalo a Milano, Portorico, Giamaica e Torino, MANDALA colpisce per le sonorità trascinanti, melting pot di culture e background musicali: è più di una canzone, è un inno alla musica, alla leggerezza e alla ripartenza tutti insieme dopo questo momento di stop mondiale.

«Il brano è nato in un momento difficile per tutti, l’ho scritto mosso dal desiderio di tornare a fare musica insieme. Ed insieme cantiamo la speranza di tornare alla vita che avevamo prima di questo periodo complicato che ha fermato il mondo e diviso le persone.

Quello che mi auguro e che auguro a tutti è di rivivere quelle sensazioni ed emozioni che nel bene o nel male ci sono mancate» -così DANTI sintetizza il concept di MANDALA.

Interessante anche la scelta di collaborare con Boro Boro, Alborosie e Chesca, tre artisti geograficamente lontani ma uniti dal comune denominatore della musica: «Ho voluto Boro Boro perché lo reputo un astro nascente della scena italiana, mi piace molto il suo approccio alla musica e lo trovavo in linea con le sonorità del pezzo.

Alborosie lo seguo da sempre, sono super fan dai tempi di Soul Pirate e per me è un onore averlo in una mia traccia. Ho scelto Chesca perché sono rimasto colpito dal suo singolo con Offset; sentendo Mandala ha abbracciato completamente il progetto e accettato di partecipare, chiudendo questo giro del mondo tra Italia, Giamaica e Porto Rico».

Lontani ma comunque insieme: mandala!