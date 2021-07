Ron: parte il tour estivo 2021

Share Facebook

A distanza di quasi due anni dalla fine della sua più recente tournée Lucio!, dedicata al grande amico e collega Lucio Dalla, e dopo il lungo periodo vissuto di isolamento forzato e che non ha permesso agli artisti e musicisti di esprimersi, RON torna con enorme gioia dal vivo ques’estate, e si appresta a salire nuovamente sul palco per condividere le sue canzoni con il pubblico che lo segue da sempre.



“I concerti finalmente! L’unico vero momento per incontrare il pubblico dal vivo con la mia musica. Sono pronto! Non vedo l’ora…” ha dichiarato alla vigilia della partenza di questo suo tour estivo.

Uno spettacolo molto desiderato dall’artista, in cui ripercorrerà le tappe più importanti di una carriera lunga 50 anni. Nella scaletta i grandi classici del suo ampio e storico repertorio, canzoni che sono ormai parte integrante dell’immaginario collettivo degli italiani.

Troveranno spazio anche celebri hit che l’artista scrisse per molti colleghi, i duetti, e naturalmente il suo ultimo successo, “Abitante di un corpo celeste”, uscito questa primavera e che farà parte del nuovo album di inediti previsto per quest’inverno.

Sul palco con RON (voce e tastiere) una band di eccellenti musicisti: Roberto Gallinelli al basso, Roberto Di Virgilio alle chitarre, Giuseppe Tassoni alle tastiere, Matteo di Francesco alla batteria e percussioni.

Protagonista indiscusso della musica d’autore, RON ha svolto un ruolo di primo piano nei più grandi eventi della musica in Italia (solo per citarne due, il tour di “Banana Republic” con Dalla e De Gregori nel 1979, e il “Fab Four Tour” con De Gregori, Pino Daniele e Fiorella Mannoia, nel 2002).

Artista raffinato e sensibile, con una delle carriere più prestigiose e longeve del panorama musicale italiano, con il suo talento ed intuizioni compositive ha firmato moltissimi successi, anche per grandi artisti, molti dei quali tuttora tra i più programmati nelle hit radio.

Tutte le informazioni sul tour e gli aggiornamenti sul calendario sono disponibili sulla pagina Facebook dell’artista https://www.facebook.com/Ron.ufficiale

Tour estivo 2021

25 Luglio – Torre Suda, Marina di Racale (Le) – Giardino Costiero (in Trio)

2 Agosto – Pagani (Sa) – Piazza Sant’ Alfonso

8 Agosto – Avezzano (Aq) – Parco di Villa Torlonia

10 Agosto – Genova – Arena del mare

12 Agosto – Vergiano (Rn) – Parco degli Artisti (in Trio)

13 Agosto – Montorio al Vomano (Te) – Piazza Orsini

24 Agosto – Alghero (Ss) – Rugby Arena Maria Pia

4 Settembre – Sant’Elpidio a Mare (Fm) – Piazza Matteotti

8 Settembre – Luogosanto (Ot) – Piazza Incoronazione

11 Settembre – Trani (BT) – Piazza Duomo (ospite con l’orchestra)