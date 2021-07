Il silenzio grande, film che segna il ritorno di Alessandro Gassmann

Share Facebook

Sarà presentato in occasione della 18° edizione delle Giornate degli Autori, Il silenzio grande, film che segna il ritorno alla regia di Alessandro Gassmann.

L’opera è tratta dall’omonima pièce teatrale di Maurizio De Giovanni, che firma anche la sceneggiatura insieme ad Andrea Ozza e lo stesso Gassmann.

Una storia segnata dai conflitti, gli equivoci, i confronti, le voci e i silenzi di una famiglia tanto eccezionale quanto, nel suo intimo, caotica e disfunzionale.

Ad interpretare i protagonisti: Massimiliano Gallo, Margherita Buy e Marina Confalone, affiancati dalle giovani stelle nascenti Antonia Fotaras (Luna Nera, Il nome della rosa) ed Emanuele Linfatti (I predatori, L’ombra del figlio).

Il silenzio grande è prodotto da Paco Cinematografica di Isabella Cocuzza e Arturo Paglia in collaborazione con Vision Distribution, in collaborazione con Amazon Prime Video, SKY e Rai Cinema, oltre al contributo della Regione Campania – POR FESR Campania 2014-2020 Azione 3.3.2 – la collaborazione di Film Commission Regione Campania e con il sostegno della Regione Lazio – Fondo regionale per il cinema e l’audiovisivo. Una coproduzione italo-polacca Paco Cinematografica – Agresywna Banda. Il film sarà distribuito da Vision Distribution a partire dal 16 settembre.