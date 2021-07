Anna prima artista nella “Up Next Italia”

Share Facebook

Twitter

Pinterest

Apple Music annuncia oggi che ANNA è la prima artista ad essere inserita nel programma di “Up Next Italia”, l’iniziativa di Apple Music rivolta all’identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti.

Nata nel 2003 e con più di 500k follower su Instagram, ANNA è una vera appassionata di rap, cresciuta tra i vinili del padre e una grande passione per la cultura urban americana.

Irrompe sulla scena con la sua hit d’esordio “BANDO” a cui seguono prestigiose collaborazioni con maestri dell’hip hop italiano come Ghali, Guè Pequeno, Dark Polo Gang, Madman e Gemitaiz. “Drippin’ in Milano”, il suo nuovo brano prodotto da Young Miles, segna un cambio di sonorità e contenuti per ANNA, dimostrando la voglia di questa giovane artista di sperimentare e mettersi alla prova in nuovi mondi e contesti artistici.

“Sono davvero felice di essere stata scelta da Apple Music come prima artista di Up Next Italia” afferma ANNA “Vedere il mio nome accanto a quello di grandi artisti internazionali mi inorgoglisce e soprattutto mi motiva ad impegnarmi ancora di più”.

Up Next Italia fa parte del programma globale Up Next, il programma mensile di artisti di Apple Music orientato a identificare, mostrare ed elevare il talento delle stelle nascenti.

Ogni mese, il team editoriale di Apple Music seleziona un artista da promuovere, utilizzando tutta la forza della piattaforma per far conoscere l’artista al suo crescente pubblico globale di appassionati di musica. Nel 2021, il programma Up Next di Apple Music è entrato nel suo quinto anno.

Il vasto roster globale di Up Next include talenti nominati ai Grammy e lodati dalla critica come 6lack, Daniel Caesar, H.E.R., Greta Van Fleet, Khalid, Amy Shark, Billie Eilish, Sabrina Claudio, Sigrid, Mr Eazi, Stefflon Don, Bad Bunny, Juice WLRD, Bazzi, Jax Jones, NCT 127, Summer Walker, Tierra Whack, Dean Lewis, Pink Sweat$, Koffee, Megan Thee Stallion, Burna Boy, Clairo, Lunay, Jessie Reyez, Orville Peck, Victoria Monét, Ingrid Andress, Conan Gray, Don Toliver, Rema, BENEE, Holly Humberstone, Natanael Cano, Givēon, beabadoobee, Arlo Parks e Tate McRae.