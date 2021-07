VillaBanks feat Boro Boro il singolo “Rompo”

Share Facebook

Arriva in radio ROMPO, il singolo di VILLABANKS con BORO BORO contenuto nell’album FILTRI + NUDO uscito venerdì scorso.

FILTRI + NUDO è il disco che chiude il percorso iniziato con il mixtape FILTRI uscito questa primavera: due pezzi dello stesso puzzle, ma al tempo stesso due lavori profondamente diversi che si arricchiscono e si completano a vicenda.

ROMPO è parte del mixtape FILTRI, in pochi mesi ha raccolto oltre 4.5 milioni di stream su Spotify e dall’uscita è ancora saldo tra i 100 brani più ascoltati sulla piattaforma digitale.

“Mi sono reso conto che vivevo attraverso dei filtri – commenta l’artista – e che dovevo necessariamente rimuoverli per avere una visione chiara della mia vita. ‘FILTRI’ è nato proprio dalla consapevolezza, dalla realizzazione dell’esistenza di questi limiti. Con ‘FILTRI + NUDO’ adesso finalmente posso liberarmene.”

Al già noto “FILTRI”, caratterizzato dalla presenza di grandi collaborazioni – con anche artisti e producer internazionali provenienti da generi diversi – in quasi tutte le tracce dell’album, si affianca “NUDO”, un lavoro diverso e introspettivo in cui troviamo un solo feat. con Lil Kvneki: VillaBanks è il protagonista indiscusso di “NUDO” e si mostra senza veli in tutta la sua intimità.

Questa la tracklist completa di “FILTRI + NUDO”:

CD 1 – NUDO

VillaBanks – Jackpot [prod. Linch]

VillaBanks – Felina [prod. Linch / Reizon]

VillaBanks – Mandarine [prod. Linch]

VillaBanks – HD [prod. The Beginning / 9 A.M. / Thoms Pn]

VillaBanks – De Veldà [prod. Andre Camilo]

VillaBanks – Muchas Gracias [prod. Joe Mike / Price D]

VillaBanks – Albicocca [prod. Winniedeputa / Linch]

VillaBanks – Dirty Sì [prod. The Beginning / 9 A.M. / Jonathan Cagna]

VillaBanks – Fumo [prod. Joe Mike / Price D]

VillaBanks – Sensazioni Momentanee (feat Lil Kvneki) [prod. Linch / Reizon]

VillaBanks – Bebote [prod. Joe Mike / Price D / Ghost Uchiha / 9 A.M.]

VillaBanks – Egoista [prod. DST]

CD 2 – FILTRI

VillaBanks – Il Doc (feat Papa V) [prod. Reizon / Linch]

VillaBanks, Key Largo – PAPI RMX [prod. Amine]

VillaBanks – Marcel [prod. Amine]

VillaBanks – Porno (feat Lil Kvneki, Il Genio) [prod. Winniedeputa / Linch]

VillaBanks – Mania del controllo (feat Hache-P) [prod. DST / Unfazzed / Linch]

VillaBanks – Cresima (feat Taxi B) [prod. Greg Willen]

VillaBanks – Amore Toxic (feat Random) [prod. Fri2 / Linch]

VillaBanks – Rompo (feat Boro Boro) [prod. Andrea Camilo]

VillaBanks – Story (feat Ketama126) [prod. Reizon / Linch]

VillaBanks, Elilluminari – Perros [prod. Tunin Slow]

VillaBanks – Vivere (feat Franchino) [prod. Mattia Trani]

I due dischi sono stati mixati e masterizzati da Tommaso Colliva.

Attraverso il filo conduttore delle tematiche di irriverenza, sensualità e internazionalità che legano i due lavori discografici, “FILTRI + NUDO” è il punto di arrivo di un percorso di liberazione che è passato attraverso “FILTRI”. VillaBanks si è spogliato dai preconcetti, ha superato le barriere e ora si sente finalmente libero.

Vieri, aka VillaBanks, ha 20 anni, vive attualmente a Milano ed è un cantante Urban. Cittadino del mondo, viene influenzato da vari generi musicali che riporterà nelle sue produzioni artistiche.

Dopo 3 mixtape prodotti con Linch, con il quale fa squadra fissa ancora oggi, nel 2018 esce il suo primo singolo “9 mesi” e nel giro di pochi mesi riesce a farsi notare e creare attorno a lui una fanbase di fedeli “organica” senza utilizzare nessun tipo di promozione.

Nel 2019 arrivano ancora altri singoli e man mano i suoi temi sensuali, passionali e carnali passano dall’italiano all’inglese per poi arrivare allo spagnolo e finire al francese.

A settembre 2019 pubblica il suo primo album “NON LO SO”, prodotto interamente da Linch, e nel 2020 arrivano anche il secondo e il terzo disco, a gennaio “Quanto Manca” e a ottobre “El Puto Mundo”, che contiene il singolo di successo “Pasticche” feat. Capo Plaza, certificato platino, dopo aver superato i 23 milioni di stream su Spotify ed essere ancora stabile in top 120 dei brani più ascoltati in Italia, e il feat. con Rosa Chemical nel brano “Succo di bimbi”.

A febbraio 2021 esce il singolo “Il Doc” feat. Papa V, scritto in occasione di San Valentino e inserito in “Filtri”. Ad aprile l’artista collabora con Guè Pequeno e Greg Willen al brano “Marvin Vettori – The Italian Dream”, inno che ha accompagnato il campione di MMA Marvin Vettori sull’ottagono dell’UFC contro Kevin Holland. Ad oggi VillaBanks è riuscito a conquistare 1 milione di ascoltatori mensili su Spotify e circa 240.000 followers su Instagram e, grazie ai suoi “switch” nei brani tra diverse lingue, ha suscitato interesse anche nei mercati internazionali.