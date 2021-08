Rock Contest, al via le iscrizioni all’edizione 2021

Rock Contest, al via le iscrizioni all’edizione 2021. Torna il concorso dedicato alle nuove tendenze sonore

Eliminatorie online e finale dal vivo (emergenza sanitaria permettendo)

In palio registrazioni in studio, clip, tour e altri premi votati alla crescita professionale:

1° e 2° Premio Rock Contest, Premio FSE/Giovanisì, Premio Ernesto De Pascale.

Novità di quest’anno, il Premio Enrico Greppi “Erriquez” in ricordo del leader della Bandabardò

A tutte le band, i musicisti e i cantautori. C’è tempo fino al 20 settembre per iscriversi al Rock Contest 2021, da 33 anni concorso nazionale dedicato alle nuove tendenze sonore dello stivale e ai suoi protagonisti. Un palco dove hanno esordito, tra gli altri, Bandabardò, Offlaga Disco Pax, Manitoba, Roy Paci, Irene Grandi, Samuel e Boosta dei Subsonica…

Organizzato a Firenze da Controradio e Controradio Club, in collaborazione con Regione Toscana – FSE/Giovanisì, Fondazione Sistema Toscana e Comune di Firenze, con il contributo di Publiacqua e il patrocinio di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, il Rock Contest è aperto a tutti i generi musicali (rock, indie, elettronica, folk, dream pop, R’n’B, trap, psichedelia, soul, nuovo cantautorato…) e si rivolge ad artisti under 35 liberi da contratti discografici e/o editoriali.

Partecipare è semplicissimo: basta compilare il modulo e caricare tre brani originali sul sito ufficiale www.rockcontest.it. Una giuria di addetti ai lavori selezionerà le 30 band/artisti che accederanno alle fasi finali del concorso: 5 serate eliminatorie e due semifinali online. Quindi la finalissima che, Covid permettendo, si svolgerà dal vivo, a dicembre, a Firenze, insieme a ospiti illustri e con una giuria super qualificata che, insieme al pubblico, stillerà la classifica finale.

La “Computer Age Edition” dello scorso anno, con cui il Rock Contest ha inaugurato la sua dimensione digitale, ha ottenuto oltre mezzo milione di visualizzazioni.

I premi sono tanti e tutti votati alla valorizzazione dell’artista (o band) e del suo progetto: registrazioni in studio e realizzazione di clip, promozione, shooting fotografici, organizzazione tour e altro. Al primo classificato andranno 3.000 euro. Al secondo 5 giornate di registrazioni nel prestigioso Sam Recording Studio.

Il brano che meglio riuscirà ad esprimere desideri e inquietudini del mondo dei giovani e, più in generale, la condizione giovanile, si aggiudicherà il Premio Fondo Sociale Europeo/Giovanisì – 5a edizione (2.000 euro) riconoscimento istituito nell’ambito della campagna di informazione sugli interventi del FSE dedicati ai giovani e sulle altre opportunità di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani. Quest’anno anche gli spettatori potranno partecipare alla votazione online sul sito giovanisi.it, voti che si aggiungeranno a quelli della giuria di esperti.

La Regione Toscana, con il Fondo Sociale Europeo, indice da quest’anno il Premio Enrico Greppi “Erriquez” (2.000 euro) dedicato alla memoria del leader della Bandabardò. Verrà premiato il testo del brano che si distinguerà per la positività dei valori e dell’impegno sociale, in continuità con la produzione artistica e la carica umana trasmessa da Erriquez durante tutta la sua vita.

Alla migliore canzone in italiano verrà assegnato lo speciale Premio Ernesto de Pascale, dedicato alla memoria del conduttore radiofonico (RAI Stereonotte), giornalista, musicista e storico presidente di giuria del Rock Contest, prematuramente scomparso.

Si conferma la collaborazione con l’artista Alessandro Baronciani, che firma anche quest’anno l’immagine che accompagnerà il Rock Contest. Sponsor tecnici Audioglobe, Sam Recording Studio, GRS Studio la partnership di Woodworm Label, Locusta Booking, Picicca, Black Candy. Media partner Rockit.