Arte e pandemia: Rome Art Week apre il bando per video artisti

Al via il bando di video-art sulle esperienze e pensieri sulla vita durante la pandemia

Anche quest’anno riparte la collaborazione tra Rome Art Week (RAW) e il Miami New Media Festival (MNMF), giunto ormai alla sua 16ª edizione.

Si apre così la call dedicata ai video degli artisti che parteciperanno alla RAW 2021. I video selezionati saranno esposti durante la settimana dell’arte contemporanea di Roma, in occasione dell’evento del Miami New Media Festival (MNMF) che si terrà presso una prestigiosa sede espositiva romana. Le opere verranno poi esposte a Miami e nelle altre tappe mondiali del festival.

A questo bando possono partecipare artisti di età superiore ai 16 anni e di qualsiasi nazionalità, con video della durata massima di 10 minuti, su “New Media Art and the Pandemic”.

Il bando è aperto fino al 15 settembre e le opere possono essere inviate gratuitamente attraverso il seguente link. Il Miami New Media Festival è promosso dalla fondazione americana Arts Connection, partner di RAW dall’anno 2017.

“La pandemia ci ha messo a dura prova e attraverso i nuovi media possiamo riflettere su ciò che abbiamo vissuto quest’anno. Tutti abbiamo perso qualcuno, ancora oggi ci sono persone che lottano per riprendersi da problemi finanziari o fisici, tutti cerchiamo di riadattarci.

Inevitabilmente, siamo di fronte a una nuova realtà e vorremmo aprire uno spazio che ci aiuti a capire meglio questo periodo così difficile”, ha spiegato la portavoce del Miami New Media Festival in Italia, la giornalista Marinellys Tremamunno.

Di conseguenza, il MNMF 2021 “invita gli artisti a produrre video-art sulle loro esperienze e pensieri sulla vita durante la pandemia. Possono partecipare anche opere d’arte prodotte durante la quarantena.

L’idea è quella di sensibilizzare su un tema che riguarda sia gli artisti che il pubblico”, ha aggiunto Andreina Fuentes Angarita, fondatrice del festival nato in Venezuela sedici anni fa e oggi con sede a Miami.

Ha ricordato che, nonostante la pandemia, durante il 2020 il Miami New Media Festival ha ricevuto più di 100 opere, da cui sono stati selezionati i 25 artisti più importanti provenienti da 15 Paesi; hanno partecipato 8 artisti italiani, con proiezioni non solo in Italia ma anche negli Stati Uniti, Olanda, Aruba, Colombia e Venezuela. Per l’edizione 2021, “speriamo di avere una partecipazione così entusiasta e un numero simile di artisti selezionati”.

Il Miami New Media Festival è una piattaforma di arte pubblica che mira a promuovere la creazione artistica attraverso la tecnologia e i nuovi media.

Un grande festival di arte contemporanea con 16 anni di esperienza a cui si può partecipare tramite la pagina www.romeartweek.com/it/notizie/call-for-video-artists-2021.