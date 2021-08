Machine Gun Kelly il nuovo singolo “Papercuts”

Share Facebook

Esce oggi “PAPERCUTS”, il nuovo singolo inedito di MACHINE GUN KELLY.

Il brano anticipa il nuovo progetto discografico di prossima uscita intitolato “BORN WITH HORNS” – il sesto album in studio di MACHINE GUN KELLY che arriva dopo “Tickets to My Downfall” del 2020, che debuttò al #1 della classifica album di Billboard, ed un 2021 di grande successo iniziato con l’esordio dietro la macchina da presa per il cortometraggio “Downfalls High”.

Il produttore è ancora una volta Travis Barker, il batterista dei Blink-182. Sodalizio confermato da MACHINE GUN KELLY che in un post Instagram che li ritrae insieme ha dichiarato: “BORN WITH HORNS”, siamo tornati per il secondo round”.

Solo nell’ultimo anno MACHINE GUN KELLY ha pubblicato “DayWalker” featuring Corpse Husband, “Love Race” con la partecipazione di Kellin Quinn degli Sleeping with Sirens e “A Girl Like You”, registrato con lo stesso Travis Barker ed inserito nella colonna sonora della serie prodotta da Amazon “Paradise City”.