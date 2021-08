Lamb of God “Sacrament” – 15° anniversario

Share Facebook

Per celebrare il 15° anniversario dell’album Sacrament dei LAMB OF GOD, Epic Records pubblica un’edizione anniversary dell’album e un breve documentario.

La rimasterizzazione di Sacrament (15th Anniversary) contiene le tracce dell’album originale, oltre a brani live inediti registrati all’House of Vans di Chicago nell’unica performance dal vivo della band del 2020.

L’album digitale è previsto in uscita il 20 agosto, mentre una versione in vinile è prevista per l’inizio del prossimo anno. Inoltre il documentario “Making of Sacrament”, originariamente incluso nel DVD Walk with Me in Hell, sarà presentato in anteprima su YouTube lo stesso giorno.

Pubblicato originariamente il 22 agosto 2006, Sacrament ha debuttato all’ottavo posto e ha venduto quasi 65.000 copie nella prima settimana. Il singolo più polare dell’album, “Redneck”, ha portato i LAMB OF GOD alla loro prima nomination ai Grammy Award come “Best Metal Performance”.

L’album è stato certificato disco d’oro dalla RIAA nel settembre del 2019.

In totale, i LAMB OF GOD hanno venduto più di 2,5 milioni di album in tutto il mondo e raccolto oltre 400 milioni di stream. I giganti del metal hanno firmato con Epic nel 2004 e poco dopo hanno pubblicato Ashes of the Wake.

L’album ha debuttato al numero 27 della Billboard 200, ha venduto oltre 35.000 copie ed è stato infine certificato disco d’oro. Sacrament è stato pubblicato due anni dopo, seguito da Wrath nel 2009. Wrath ha venduto oltre 68.000 copie nella prima settimana e ha debuttato al terzo posto.

Il singolo principale dell’album, “Ghost Walking”, ha fatto guadagnare un’altra nomination ai Grammy alla band per “Best Hard Rock/Metal Performance”. VII: Sturm und Drang del 2015 ha fatto il suo debutto al numero 3 e ha portato un’altra nomination ai Grammy al gruppo per la canzone “512” nella categoria “Best Metal Performance”.

Dopo un intenso tour, i LAMB OF GOD sono finalmente tornati in studio per registrare il loro album omonimo del 2020, che ha debuttato al numero 1 della classifica Hard Rock Albums e ha raggiunto la posizione numero 2 nella classifica dei migliori album.

Dopo la riedizione ampliata di Lamb Of God pubblicata all’inizio di quest’anno, il quintetto si sta preparando per un tour come co-headline dei Megadeth nel The Metal Tour of the Year, con il supporto di Trivium e Hatebreed.

Sacrament (15th Anniversary) track listing

Walk with Me in Hell

Again We Rise

Redneck

Pathetic

Foot to the Throat

Descending

Blacken the Cursed Sun

Forgotten (Lost Angels)

Requiem

More Time to Kill

Beating on Death’s Door

Walk with Me in Hell (Live from House of Vans Chicago)*

Redneck (Live from House of Vans Chicago)*

Descending (Live from House of Vans Chicago)*

*Previously unavailable on DSPs