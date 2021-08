“Cypress Hill” celebrano il 30° anniversario dell’album di debutto

Share Facebook

Legacy Recordings, divisione catalogo di Sony Music Entertainment, e SME’s Certified invitano i fan a celebrare il 30° anniversario di Cypress Hill, l’omonimo album di debutto che ha plasmato il corso della storia dell’hip-hop portando i Cypress Hill (i vocalist B-Real e Sen Dog, il produttore DJ Muggs) e il loro sound rivoluzionario a diventare una pietra miliare per le generazioni future.

Da venerdì 13 agosto è disponibile un’edizione digitale ampliata per il 30° anniversario di “Cypress Hill” con tre bonus track: “The Phuncky Feel One” (versione estesa), “Stoned Is The Way Of The Walk” (Reprise) e “Puerco (Pigs)” (edizione spagnola) .

Cypress Hill (30th Anniversary) è disponibile a questo LINK. https://cypresshill.lnk.to/CypressHillDigitalExpandedPR

Oltre all’edizione ampliata di Cypress Hill (30th Anniversary), due nuovi remix delle canzoni dell’album saranno disponibili come singoli: “How I Could Just Kill A Man” degli Alchemist e Beat Butcha in uscita oggi, ed un nuovo remix di “Hand On The Pump” di DJ Muggs in arrivo. Inoltre, sarà presentato in anteprima un nuovo video animato per “Pigs”, la critica alla corruzione della polizia che apre l’album Cypress Hill.

I video musicali dei grandi classici dei Cypress Hill sono stati ripubblicati all’alta definizione e includono “How I Could Just Kill A Man”, “Hand On The Pump”, “The Phuncky Feel One”, “Stoned Is The Way I Walk” e “Latin Lingo”.

SME/Legacy/Certified rivisitano i primi 30 anni della fenomenale carriera dei Cypress Hill con un nuovo microsito che mostra una timeline interattiva che accompagna i fan attraverso la storia del gruppo, fornendo approfondimenti sui loro successi, statistiche, premi e momenti cruciali. Creato in collaborazione con Modern English Digital, il microsito è online a questo LINK.

Get On Down pubblica per questa ricorrenza un esclusivo cofanetto Cypress Hill (30th Anniversary) in edizione limitata contenente l’album completo distribuito su sei singoli in vinile da 7″, presentato in un cofanetto con copertina rigida e l’iconico logo Cypress Hill in lamina metallica rossa, con un libretto di 80 pagine con note di copertina contenenti aneddoti dei membri di Cypress Hill, ritagli di stampa e foto fornite dal gruppo, limitato a 2.000 copie.

Get On Down realizza inoltre una versione in vinile colorato, in edizione limitata 2LP Red and Black Galaxy Effect di Cypress Hill (30th Anniversary) con tre tracce bonus, note di copertina e una striscia OBI numerata. Limitata a 1.991 copie.

Z2 Comics offre invece un’edizione limitata di Cypress Hill (30th Anniversary) che include un disco 12″ stampato su vinile verde traslucido in bundle con la graphic novel ufficiale, Tres Equis. La graphic novel Cypress Hill: Tres Equis sarà disponibile in quattro formati: Super Deluxe, Deluxe, copertina rigida standard e copertina morbida standard, in inglese o spagnolo.

Infinee, il documentario Cypress Hill “Hits From the Bong”, prodotto da Premium Content Division di Sony Music e Mass Appeal e diretto dall’icona Estevan Oriol, sarà presentato in anteprima su Showtime il prossimo anno come parte della collaborazione della rete con Mass Appeal “Franchise Hip-Hop 50”, una celebrazione continua di cinquant’anni di storia dell’Hip Hop.

Originariamente pubblicato il 13 agosto 1991 da Ruffhouse Records/Columbia Records, Cypress Hill, un manifesto rivoluzionario del gruppo hip-hop della West Coast, ha portato alla ribalta il suono e l’atteggiamento dei Cypress Hill come una forza innegabile della scena della cultura pop.

Con tutte le tracce prodotte da DJ Muggs, i Cypress Hill ha attraversato i generi dall’hardcore hip-hop al successo mainstream ed è stato ascoltato nelle radio da costa a costa, dai centri urbani ai dormitori dei college. La RIAA ha certificato l’album doppio disco di platino negli Stati Uniti, rendendo i Cypress Hill uno dei primi gruppi hip-hop ad aver ottenuto vendite multi-platino.

Originari di South Gate, California, i Cypress Hill hanno venduto più di 20 milioni di album in tutto il mondo nei 30 anni di carriera. Riconosciuti come i principali avatar e progenitori dell’hip-hop della West Coast dagli anni ’90 in poi, i Cypress Hill hanno a lungo sostenuto l’uso medico e ricreativo della cannabis e, nel 2019, sono diventati il ​​primo gruppo hip-hop latino ad avere la propria stella sul Hollywood Walk of Fame.

Il gruppo composto da – B-Real (voce solista), Sen Dog (voce), Bobo (batteria, percussioni) e DJ Lord – ha recentemente annunciato le date del tour estivo 2021 dei Cypress Hill assieme ad Atmosphere e Z-Trip.