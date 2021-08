Share Facebook

Twitter

Pinterest

Saranno la voce e il pianoforte del cantautore Luciano D’Abbruzzo ad aprire il concerto “In jazz” di Nino Buonocore nella cornice del Festival “Concerti delle Abbazie”.

L’artista darà cenno del suo nuovo progetto discografico che sta realizzando con Giuseppe Mangiaracina e Alessandro De Berti, presso “Le Officine Meccaniche” di Mauro Pagani a Milano con la preziosa produzione di Taketo Gohara.

Nino Buonocore ha scritto pagine importanti della musica leggera italiana. Nel 2021 pubblica In Jazz “Live”, registrazione del suo concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma: il primo “disco live” in 40 anni di carriera del compositore napoletano, che ripercorre tutta la sua produzione in chiave jazz.

Info biglietti: urly.it/3f7p6

Biglietti in prevendita € 18 + d.p.

Biglietto in loco € 20